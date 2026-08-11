Levi’s เปิดตัวแคมเปญ "Keep it Loose." นำโดย ROSE และ Shai Gilgeous-Alexander

วันนี้ Levi’s เปิดตัวแคมเปญระดับโลก "Keep it Loose." โดยมีสองสไตล์ไอคอนแห่งยุคอย่าง ROSE ศิลปินระดับโลก และ Shai Gilgeous-Alexander เจ้าของรางวัล NBA Most Valuable Player (MVP) คนล่าสุด มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดของคอลเลกชัน Fall/Winter 2026 แคมเปญนี้นำเสนอ Loose Prep หนึ่งในคีย์เทรนด์สำคัญของซีซัน ซึ่งหยิบเอาความคลาสสิกของสไตล์ Prep มาตีความใหม่ผ่านซิลูเอตที่หลวมขึ้น สัดส่วนที่คาดไม่ถึง และทัศนคติที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิมของการแต่งตัว แนวคิดของ Keep it Loose. เรียบง่ายแต่ชัดเจน เพราะสไตล์ Prep มักถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ขณะที่ Loose Prep เลือกคลายกรอบเหล่านั้นออก
ในยุคที่ผู้คนแต่งตัวตามอัลกอริทึมและเทรนด์ที่หลอมให้ทุกสไตล์ดูคล้ายกัน Levi’s ยังคงเชื่อในความเป็นตัวของตัวเอง และเลือกยืนหยัดในแนวคิดของ Loose Codes มากกว่า Dress Codes เพราะคนที่มีสไตล์อย่างแท้จริง ไม่ได้ละเลยกฎเพราะไม่รู้จักมัน แต่เลือกที่จะก้าวข้ามกฎเหล่านั้น เพราะรู้ดีว่าตัวเองเป็นใคร
สำหรับแคมเปญนี้ ROSE และ Shai Gilgeous-Alexander ได้นำไอเท็มจากคอลเลกชัน Loose Prep ไปสร้างสรรค์การสไตลิ่งในแบบของตัวเองอย่างอิสระ ผลลัพธ์ที่ได้คือสองโลกที่แตกต่าง แต่เชื่อมโยงกันภายใต้แนวคิดเดียวกัน สำหรับ ROSE การตีความ Loose Prep สะท้อนผ่านสไตล์อันเรียบง่ายแต่สง่างามตามแบบฉบับของเธอ พร้อมเติมลูกเล่นผ่านการเลเยอร์และรายละเอียดที่คาดไม่ถึง ขณะที่ Shai ถ่ายทอดความเท่แบบสบาย ๆ ที่เป็นธรรมชาติ จนทำให้ความ effortless ของเขาดูเกิดขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์
ลุคของ Shai ประกอบด้วย 501 Loose และ Baggy Barrel จับคู่กับ MA-1 Bomber และ Authentic PO Hoodie ส่วน ROSE เลือกนำเสนอ Loose Taper, Loose Boot และไอเท็มจากกลุ่ม Loose Prep Tops ผ่านการเลเยอร์ การผูก และการมิกซ์แอนด์แมตช์ในแบบที่สะท้อนตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจน
แคมเปญระดับโลกครั้งนี้ประกอบด้วยภาพยนตร์โฆษณา ภาพนิ่ง โดยทั้ง ROSE และ Shai ต่างมีภาพยนตร์เวอร์ชัน 30 วินาที และ 15 วินาทีของตัวเอง พร้อมเพลงประกอบ "You Gots to Chill" จาก EPMD เพลงฮิปฮอปคลาสสิกจากช่วงปลายยุค 80s ถึงต้นยุค 90s ที่ช่วยเติมเต็มอัตลักษณ์และทัศนคติของแคมเปญ
แคมเปญนี้ถ่ายทำด้วยฟิล์มโดยช่างภาพและผู้กำกับชาวอังกฤษ Mel Bles ร่วมกับผู้กำกับภาพ Joao de Botelho และผู้ออกแบบฉาก Spencer Vrooman ขณะที่ Levi’s Store ทั่วโลกจะนำเสนอพื้นที่จัดแสดงพิเศษสำหรับลุคของ ROSÉ และ Shai เพื่อเปิดมุมมองให้แฟน ๆ ได้สัมผัสแนวทางการสไตลิ่งของทั้งสองคนอย่างใกล้ชิด
แคมเปญ Keep it Loose. เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้ ผ่าน Instagram และ TikTok @levis, Levi.co.th, Levi’s App และ Levi’s Store ทั่วโลก