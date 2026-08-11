เมกาบางนา มอบดีลเด็ด ต้อนรับสมาชิกใหม่ “เมกา สไมล์ รีวอร์ด”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา (MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนนักช้อปสมัครสมาชิก “เมกา สไมล์ รีวอร์ด” เพื่อเปิดประสบการณ์การช้อปและรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น เมื่อมาใช้บริการที่เมกาบางนา เพียงสมัครสมาชิกใหม่ระหว่างวันที่ 1–31 สิงหาคม 2569 รับฟรี! ดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟรวมมูลค่ากว่า 1,000 บาท ทั้งเมนูพิเศษจากร้านอาหารสุดฮิต, MEGA SHOPPING BAG, MEGA VOUCHER* และสิทธิ์ขยายเวลาจอดรถฟรี
สมาชิกใหม่รับฟรี! 4 เมนูพิเศษจากร้านสุดฮิตภายในเมกาบางนา ได้แก่ เนื้อคาราร่าพรีเมียม วากิวชัคโรล 1 ถาด มูลค่า 360 บาท (เมื่อทานบุฟเฟต์ราคา 698++ บาทขึ้นไป) จาก YOU&I, ไอศกรีม MANGO PASSION FRUIT 1 สกู๊ป มูลค่า 105 บาท จาก MOLTO, เมนูเป็ดย่างจานเล็ก 1 ที่ มูลค่า 99 บาท จาก KAM’S ROAST และเมนูแซลมอนซอสเมนไทโกะ มูลค่า 99 บาท จาก SUSHI DEN
นอกจากนี้ สมาชิกใหม่ยังสามารถรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเมื่อช้อปภายในศูนย์การค้า โดยรับฟรี! MEGA SHOPPING BAG มูลค่า 299 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ และรับเพิ่ม MEGA VOUCHER* มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ พร้อมรับสิทธิ์ขยายเวลาจอดรถฟรีอีก 2 ชั่วโมง เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ให้ช้อปสนุก อิ่มอร่อย และคุ้มค่ากว่าเดิมในทุกการใช้จ่าย
สมัครสมาชิก “เมกา สไมล์ รีวอร์ด” ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MEGA SMILE REWARDS ตั้งแต่วันที่ 1–31 สิงหาคม 2569 และรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และร้านค้ากำหนด ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา
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