คู่แม่ลูกเซเลบ ส่งต่อสัมพันธ์รักจากรุ่นสู่รุ่น

ความรักความอบอุ่นของครอบครัว ทำให้เด็กที่เติบโตมามีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแกร่งทั้งกายและใจ มีครอบครัวเป็นเกราะกำบังที่มั่นคง ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข แถมยังเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ วันนี้ เซเลบออนไลน์ ขอนำภาพความรักความอบอุ่นของครอบครัวเซเลบคนดัง ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาให้ชมอย่างอบอุ่นหัวใจ
“แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” กับคุณแม่แอน พิณทิพา และคุณยาย ม.ล. เทพิน เทวกุล
“เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม” กับคุณแม่ตู่ นันทิดา และคุณยายประทุมมาศ แก้วบัวสาย
“ตุ๊ย-ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง” กับสามี+ลูกๆ และคุณพ่อไกรทิพย์ กับคุณแม่นันดา ไกรฤกษ์
“พะเพื่อน-ชุติมณฑน์ สกุลไทย จรัสรุ่งโรจน์” กับน้องจุนย่า และคุณแม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย
“เกรซ มหาดำรงค์กุล” กับสามี+ลูกๆ และคุณพ่อชัยโรจน์ กับคุณแม่กลอเรีย มหาดำรงค์กุล
“แพร์-พิมพิศา จิราธิวัฒน์ พรประภา” กับน้องเรย์ และพาย-เขมณัฏฐ์ (อัณณิกา) จิราธิวัฒน์ กับคุณแม่ส้ม-ชวัลญา พิทยศิริ
“แพท-แพทริเซีย กู๊ด” กับน้องเอลิเซีย และคุณแม่ปิยะนุช กู๊ด
“แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” กับคุณแม่แอน พิณทิพา และคุณยาย ม.ล. เทพิน เทวกุล
“เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม” กับคุณแม่ตู่ นันทิดา และคุณยายประทุมมาศ แก้วบัวสาย
“ตุ๊ย-ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง” กับสามี+ลูกๆ และคุณพ่อไกรทิพย์ กับคุณแม่นันดา ไกรฤกษ์
“พะเพื่อน-ชุติมณฑน์ สกุลไทย จรัสรุ่งโรจน์” กับน้องจุนย่า และคุณแม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย
“เกรซ มหาดำรงค์กุล” กับสามี+ลูกๆ และคุณพ่อชัยโรจน์ กับคุณแม่กลอเรีย มหาดำรงค์กุล
“แพร์-พิมพิศา จิราธิวัฒน์ พรประภา” กับน้องเรย์ และพาย-เขมณัฏฐ์ (อัณณิกา) จิราธิวัฒน์ กับคุณแม่ส้ม-ชวัลญา พิทยศิริ
“แพท-แพทริเซีย กู๊ด” กับน้องเอลิเซีย และคุณแม่ปิยะนุช กู๊ด