อบอุ่นชื่นมื่น ลูกหลานรวมตัวฉลองวันเกิด 94 ปี "ท่านอานันท์ ปันยารชุน" อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 18

เรียกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นและน่ายินดีกับสุขภาพที่ยังดูแข็งแรงในวัย 94 ปีของ "ท่านอานันท์ ปันยารชุน" อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 18 พร้อมด้วยลูกหลานนำทีมโดยครอบครัวของ "ตุ๊ย-ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ (ศรีเฟื่องฟุ้ง)" ร่วมกันจัดงานวันเกิดเล็กๆ สุดอบอุ่นให้กับคุณตาหรือคุณทวด ณ บ้านไกรฤกษ์
งานนี้พร้อมหน้าครอบครัวของหลานสาวตุ๊ย-ทิพนันท์ รวมถึงหลานเขย คอรี่-ธาวิน ศรีเฟื่องฟุ้ง และแก๊งค์จอมซนอย่างลูกๆ ของสาวตุ๊ย ที่พากันมามอบเค้กวันเกิดฉลองครบรอบ 94 ปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมให้คุณตาทวดอานันท์ ปันยารชุน พร้อมอวยพรและเก็บภาพความประทับใจกันอย่างอบอุ่น
สำหรับ "ท่านอานันท์ ปันยารชุน" เป็นนักการทูตและนักการเมืองชาวไทย เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 18 ที่ดำรงตำแหน่งถึงสองสมัย มีผลงานน่าชื่นชมและเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องอยู่เสมอ แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 30 ปี แต่ชื่อของท่านก็ยังเป็นที่จดจำ และแม้จะออกจากแวดวงการเมืองแล้ว แต่ก็ยังใช้ความรู้ความสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยมีศักดิ์เป็นคุณตาของสาวตุ๊ย-ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ลูกสาวคนเดียวของนันดา ไกรฤกษ์ ลูกสาวของท่านอานันท์ ปันยารชุน
เห็นลูกหลานให้ความใส่ใจกับผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็อบอุ่นหัวใจไปด้วย CelebOnline ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้กับลูกหลานไปนานๆ นะคะ
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