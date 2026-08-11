“เอิร์ก พรหมพร” โพสต์สุดเศร้าถึง “ฝน วิรุฬกานต์”

ช่วงนี้หน้า Feed ของคนในแวดวงสังคมที่สนิทชิดเชื้อกับ “ฝน-วิรุฬกานต์ กฤตบุญญาลัย” ลูกสาวของ “ดารุณี กฤตบุญญาลัย” ที่ได้เสียชีวิตลงวันนี้ ต่างโพสต์อาลัยต่อการจากไปของเธออย่างสงบด้วยโรคประจำตัว โดย “เอิ๊ก-พรหมพร ยูวะเวส” หนึ่งในเพื่อนสนิทของฝนได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีใจความว่า
...เอิ๊กไม่อยากเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆ ตลอดสองเดือนที่ผ่านมาเอิ๊กวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลเกือบจะทุกวัน ทำทุกวิถีทางที่หาทางรักษาฝน เอิ๊กเชื่อว่าฝนจะหาย ฝนจะดีขึ้น วิ่งเต้นย้ายโรงพยาบาล คุยกับคุณหมอทุกฝ่าย ทีมแพทย์ หาทุกๆ opinion จากหมอผู้เชี่ยวชาญหลายหลายๆ ท่าน เพื่อให้ฝนได้รับการรักษาอย่างดีดีที่สุด ในมือหมอที่เก่งที่สุด และฝนก็สู้มากมาตลอด ไม่เคยมีสักวันเลยที่ฝนบ่น หรือยอมแพ้ แม้จะโดนเจาะหรือใส่เครื่องมืออะไรเต็มไปหมด แต่ฝนก็สู้
ฝนบอกเสมอว่าฝนเป็นลูกแม่ ฝนเข้มแข็ง และฝนก็เชื่อเต็มหัวใจว่าฝนจะดีขึ้น จนถึงแม้วันสุดท้ายก่อนที่ฝนจะหลับไป แม้จะพยามอย่างดีที่สุด แต่บางอย่างก็อยู่เหนือการควบคุมของเรา ที่เราก็ต้องยอมรับ มันเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้มากนัก จนถึงเมื่อคืนนี้ เอิ๊กก็ยัง LINE หาหมอ ไม่เคยหยุดที่จะพยายามเลย
ตอนนี้ฝนคงจะได้ไปเจอแม่แล้ว และคงจะมีความสุขมาก ฝากแม่ดาดูแลฝนด้วยนะคะ ...อย่างน้อยที่สุดเอิ๊กก็ดีใจที่มีโอกาสได้ดูแลฝนอย่างเต็มที่ในฐานะเพื่อนคนนึงจะทำให้ได้ ในวันที่ฝนต้องการ และเอิ๊กก็รู้ว่าฝนรู้ ...หลับให้สบายนะคะ ...ฝากเซย์ฮัลโหลแม่ดาด้วยนะ
สำหรับ ฝน วิรุฬกานต์ ลูกคนโตของ “ดารุณี กฤตบุญญาลัย” เป็นอดีตข้าราชการทหารอากาศ ยศร้อยโทหญิง เธอมีความสามารถหลากหลาย ทั้งนักธุรกิจ, เจ้าของหนังสือ "หมื่นพันวันลูก" และ "รักแท้ แม่ไม่ว่าหรอก" รวมถึงการเป็นนักร้องในสังกัดค่ายอาร์เอสฯ มีผลงานเพลงอย่าง เฉพาะเธอ, การจางหายของรอยน้ำตา ทั้งนี้ ในอดีตเธอเคยคบหากับอดีตพิธีกรดัง "เอิ๊ก พรหมพร" ที่ใครต่อใครต่างให้ฉายาว่าเป็นคู่รักเลสเบี้ยนไฮโซ
#CelebOnline #ฝนวิรุฬกานต์ #ไฮโซเสียชีวิต #เอิ๊กพรหมพร #Celeb #Gossip #ข่าวไฮโซ #ข่าวTiktok
Cr.Erk Promporn