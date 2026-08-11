“ต่อ ธนภพ” นำทีมคนดังอวดลุคหรูดูดี

คาร์เทียร์ (Cartier) ร่วมเนรมิตลุคหรูหราบนพรมแดง Weibo Gala 2026 ฉลองวัฒนธรรมและพิธีประกาศรางวัลครั้งสำคัญของ Weibo ณ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ที่มี คาร์เทียร์แอมบาสเดอร์ ต่อ ธนภพ มาพร้อมกับนาฬิกา Tortue รุ่นใหม่ล่าสุด ตัวเรือนเยลโลโกลด์ในดีไซน์โค้งมน ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในงาน Watches & Wonders 2026 ที่ผ่านมา จับคู่กับแหวนจากคอลเลกชัน Love และ Love Unlimited
เจฟ ซาเตอร์ ปรากฏกายพร้อมเครื่องประดับจากคอลเลกชัน Clash de Cartier ตั้งแต่ ต่างหู และแหวนประดับออนิกซ์ ไปจนถึงแหวนโรสโกลด์ประดับแคลซีโดนีสีชมพู
พีพี กฤษฏ์ เลือกใส่คอลเลกชันไอคอนิก อย่าง Panthère de Cartier ทั้งต่างหู คัฟลิงก์ และแหวนประดับออนิกซ์และเพชร พร้อมนาฬิกา Tank Normale จาก Cartier Privé - La Collection
ส่วน หลิงหลิง คอง สวยหรูด้วยสร้อยคอ ต่างหู และแหวนจากคอลเลกชัน Grain de Café เยลโลโกลด์ประดับเพชรรูปทรงเมล็ดกาแฟ
สำหรับ เก่ง หฤษฎ์ เท่หรูด้วยนาฬิกา Tank Louis Cartier ตัวเรือนโรสโกลด์ทรงสี่เหลี่ยมพร้อมสายหนังจระเข้ เสริมด้วยเข็มกลัด Juste un Clou
เติ้ล มติมันท์ มากับนาฬิกา Santos de Cartier หน้าปัดสีเงินคู่สายสตีล กำไล Love เซรามิกรุ่นล่าสุด และแหวน Clash de Cartier