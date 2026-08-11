‘จอง&คัลแลน’ พิสูจน์ภารกิจเข้ม โลกของร้านลับนักฆ่า 2

ปิดฉากอย่างน่าประทับใจ สำหรับ A Shop For Killers: Recruitment Center อีเวนต์สุดพิเศษจาก Disney+ ที่พาแฟนๆ ก้าวเข้าสู่โลกของ “A Shop For Killers ร้านลับนักฆ่า” ซีซั่น 2 แบบอินทะลุจอ โดยเนรมิตคาเฟ่ BONCI สาขาสะพานควาย ให้กลายเป็นสำนักงานใหญ่ของร้านลับ เปิดโอกาสให้แฟนซีรีส์และผู้ร่วมงานได้สวมบทเป็น ‘สมาชิกฝึกหัด’ พิสูจน์ทั้งไหวพริบ ความแข็งแกร่ง และทักษะการวางแผนผ่าน 7 ภารกิจที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ ตลอดวันที่ 8–9 สิงหาคมที่ผ่านมา
เริ่มต้นที่ Recruitment Desk จุดลงทะเบียนเพื่อรับ Mission Card สำหรับสะสมตราประทับและชิ้นส่วนรหัสลับ ก่อนมุ่งหน้าไปยัง Check Point จุดถ่ายรูปกับป้ายร้านลับอลังการ เหมาะกับการเช็กอินก่อนเริ่มภารกิจ และ Surveillance Zone อีกหนึ่งมุมถ่ายภาพสุดเก๋ ที่จำลองห้องควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV แบบเรียลไทม์ชวนให้รู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลา
พิสูจน์ทั้งพละกำลังและไหวพริบที่ Combat Zone กับภารกิจปล่อยหมัดใส่กระสอบทรายตามเป้าไฟเพื่อสะสมชิ้นส่วนรหัสลับ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับไลน์อัปตัวละครจากซีรีส์ ต่อด้วย Tactical Zone ที่ต้องใช้การวางแผนและการเดินหมากรุกอย่างแม่นยำเพื่อปลดล็อกรหัสลับ และ Thermal Scan Zone ห้องสแกนความร้อนที่ให้ผู้ร่วมภารกิจใช้อุปกรณ์ค้นหารหัสลับท่ามกลางความมืด พร้อมรับภาพถ่าย Thermal Image ที่ไม่เหมือนใครเป็นที่ระลึก
ปิดท้ายที่ The Final Room กับบททดสอบสุดท้ายในการถอดรหัสปลดล็อกประตูสู่ Reward Room เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษเมื่อพิชิตภารกิจครบทั้ง 7 โซน ผู้ร่วมงานที่ผ่านการทดสอบจะมีสิทธิ์รับของรางวัลที่มีเฉพาะภายในงาน อาทิ โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนักแสดง เสื้อยืด A Shop For Killers ซีซัน 2 เข็มกลัด สายชาร์จโทรศัพท์ กระเป๋า กางเกงมวยไทย และพวงกุญแจ
หลังร่วมพิสูจน์ภารกิจการคัดเลือกสมาชิกของร้านลับอย่างเข้มข้น สองครีเอเตอร์ชื่อดังอย่าง ‘จอง’ และ ‘คัลแลน’ ก็ได้ร่วมแบ่งปันความประทับใจถึงประสบการณ์ที่ได้สัมผัสโลกของ A Shop For Killers ร้านลับนักฆ่า พร้อมชวนแฟนๆ มาร่วมทำภารกิจและติดตามบทสรุปของซีรีส์ไปด้วยกัน พุธที่ 12 สิงหาคมนี้ บน Disney+ เท่านั้น
Cr. ภาพจาก Disney+