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“Mom Moments” แคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลวันแม่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อไตรมาส 3 เปิดตัวแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลวันแม่ “Mom Moments 2026” ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โดยคุณนุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ผนึกกำลังกับสองพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ได้แก่ มร.อาคิโอะ โยชิโมโต้ ผู้แทนยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคุณลภัสรดา ฤติวรางค์กูร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เพชร บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ชวนช้อปสุดคุ้มลุ้นรางวัลใหญ่ แพคเกจทัวร์ลัดฟ้ากิน-เที่ยว-ช้อปประเทศญี่ปุ่น และรางวัลจี้เพชรแท้จาก ออโรร่า ไดมอนด์ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท


โดยแคมเปญดังกล่าวจัดพร้อมกันที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 26 สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ช้อป กิน เที่ยว ที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคทุกภูมิภาค โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดทราฟฟิกภายในศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และช่วยปลุกกระแสการจับจ่ายในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ให้คึกคักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน

ชวนคุณแม่มาสนุกช้อปกับดีลพิเศษ และโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุด 50% พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมายรวมกว่า 3 ล้านบาท อาทิ

ลุ้นรับ Rewards For Mom เมื่อรับประทานอาหารหรือช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าฯ ครบทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลดังนี้
- รางวัลที่ 1 ทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น บัตรกำนัลจาก JTB มูลค่า 150,000 บาท สนับสนุนโดย Team Kansai สำหรับซื้อตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, และบัตร Have Fun Kansai Premium Pass รวม Universal Studios Japan สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 750,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จี้เพชรพร้อมสร้อยจาก Aurora Diamond จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 234,300 บาท


รับฟรีทันที Free for Mom เมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! ไอเทมโดนใจ อาทิ บัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema และ Major Cineplex, สเนคแบรนด์ คูลลิ่ง โลชัน รีแล็กซิ่ง และคูปองแทนเงินสด มูลค่า 4,000 บาท เมื่อสินค้าในราคาปกติ จาก Aurora Diamond

รับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ได้รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 120 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป, บัตรเครดิต ttb รับ Magic Gift Voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (รับรวมสูงสุด 500 บาทต่อท่านตลอดรายการ) นอกจากนี้ยังสามารถแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตชั้นนำอื่นๆ ที่ร่วมรายการ

ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันแม่ และสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขกับคนที่คุณรักได้ ในแคมเปญ "Mom Moments 2026 มอบรางวัลคุณแม่คนเก่ง" ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 69 – 31 ส.ค. 69 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 26 สาขาทั่วประเทศ

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