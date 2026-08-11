“Mom Moments” แคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลวันแม่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อไตรมาส 3 เปิดตัวแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลวันแม่ “Mom Moments 2026” ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โดยคุณนุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ผนึกกำลังกับสองพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ได้แก่ มร.อาคิโอะ โยชิโมโต้ ผู้แทนยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคุณลภัสรดา ฤติวรางค์กูร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เพชร บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ชวนช้อปสุดคุ้มลุ้นรางวัลใหญ่ แพคเกจทัวร์ลัดฟ้ากิน-เที่ยว-ช้อปประเทศญี่ปุ่น และรางวัลจี้เพชรแท้จาก ออโรร่า ไดมอนด์ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
โดยแคมเปญดังกล่าวจัดพร้อมกันที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 26 สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ช้อป กิน เที่ยว ที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคทุกภูมิภาค โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดทราฟฟิกภายในศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และช่วยปลุกกระแสการจับจ่ายในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ให้คึกคักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน
ชวนคุณแม่มาสนุกช้อปกับดีลพิเศษ และโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุด 50% พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมายรวมกว่า 3 ล้านบาท อาทิ
• ลุ้นรับ Rewards For Mom เมื่อรับประทานอาหารหรือช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าฯ ครบทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลดังนี้
- รางวัลที่ 1 ทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น บัตรกำนัลจาก JTB มูลค่า 150,000 บาท สนับสนุนโดย Team Kansai สำหรับซื้อตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, และบัตร Have Fun Kansai Premium Pass รวม Universal Studios Japan สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 750,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จี้เพชรพร้อมสร้อยจาก Aurora Diamond จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 234,300 บาท
• รับฟรีทันที Free for Mom เมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! ไอเทมโดนใจ อาทิ บัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema และ Major Cineplex, สเนคแบรนด์ คูลลิ่ง โลชัน รีแล็กซิ่ง และคูปองแทนเงินสด มูลค่า 4,000 บาท เมื่อสินค้าในราคาปกติ จาก Aurora Diamond
• รับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ได้รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 120 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป, บัตรเครดิต ttb รับ Magic Gift Voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (รับรวมสูงสุด 500 บาทต่อท่านตลอดรายการ) นอกจากนี้ยังสามารถแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตชั้นนำอื่นๆ ที่ร่วมรายการ
ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันแม่ และสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขกับคนที่คุณรักได้ ในแคมเปญ "Mom Moments 2026 มอบรางวัลคุณแม่คนเก่ง" ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 69 – 31 ส.ค. 69 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 26 สาขาทั่วประเทศ
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