ชายหนุ่มเจนใหม่หนึ่งเดียวของราชวงศ์ญี่ปุ่น “เจ้าชายฮิซาฮิโตะ” ทรงพระราชกรณียกิจที่ฮิโรชิม่า

การปรากฏโฉมของ เจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ ที่ทรงเสด็จไปร่วมรำลึกไว้อาลัยเหยื่อระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ลูกเสือของประเทศญี่ปุ่น สร้างความความฮือฮาให้กับเหล่าพสนิกร เพราะนับได้ว่าเป็นภาพที่หาได้ยากยิ่ง เนื่องจากพระองค์คือ เจ้าชายเจนใหม่หนึ่งเดียวของราชวงศ์เบญจมาศ และไม่ค่อยได้พบเห็นพระองค์ออกงานหรือทรงพระราชกรณียกิจบ่ายครั้งนัก
โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เจ้าชายฮิซาฮิโตะทรงเสด็จ ไปยังอนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิม่า สวนสันติภาพ ที่เมืองฮิโรชิม่า เพื่อร่วมวางช่อดอกไม้รำลึกถึงเหยื่อระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่า ที่เพิ่งครบรอบ 81 ปีไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นเหตุการณ์สะเทือนโลกที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก เป็นการเริ่มต้นของการปิดจบสงครามโลกครั้ง 2
หลังจากไว้อาลัยแล้วพระองค์ได้ทรงมีพระปฏิสันถารกับเหล่าพสกนิกรที่มาต้อนรับ โดยทรงมีอากัปกิริยาอ่อนน้อม สุภาพ สร้างความปลาบปลื้มให้กับเหล่าประชาชนที่ได้พบเห็น โดยเจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ วัย 20 ปี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นรัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฏมณเฑียรบาลญี่ปุ่น และทรงพระบรมวงศานุวงศ์ชายพระองค์เดียวในเจเนอเรชั่นใหม่นี้ ที่มีแต่พระเชษฐภคินี โดยทรงเป็นเจ้าชายองค์แรกที่ประสูติในราชวงศ์ในรอบ 41 ปี
ทุกวันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนออกกฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนราชวงศ์ฝ่ายหน้า (ผู้ชาย) และการเปิดโอกาสให้ฝ่ายหญิงได้สิทธิ์สืบสันตติวงศ์ โดยพยายามแก้ไขกฎมณเฑียรบาลญี่ปุ่น ที่ ซึ่งเพิ่งผ่านการโหวตระเบียบการเบื้องต้นไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการไว้อาลัยเหยื่อแล้ว พระองค์ทรงเข้าร่วมการประชุมลูกเสือที่จัดขึ้นที่เมืองฮิโรชิม่าเช่นกัน ทรงเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งทรงรับหน้าที่ช่วยปรุงอาหารมื้อเช้าให้กับเหล่าลูกเสือที่มาร่วมประชุมใหญ่ประจำปีนี้ด้วย