7 เซเลบสาวตั้งครรภ์!? เตรียมรับสมาชิกใหม่

ในเดือนแห่งวันแม่ สิงหาคมของปี 2569 นี้ เซเลบออนไลน์จะพามาดูว่า สาวๆ คนดังบ้านไหนที่กำลังตั้งครรภ์เตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ และคุณแม่เซเลบบ้านไหนกำลังจะมีสมาชิกใหม่ให้กับครอบครัวบ้าง
“แพท แพทริเซีย” คุณแม่ยังสาวลูกสอง ภริยาคนสวยของ “โน๊ต-วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์” กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 3 ได้ประมาณ 7 เดือนแล้ว ใกล้คลอดเต็มที
“ฝ้าย-ปัทมรัตน์ มหิทธานุกร” เซเลบสาวคุณแม่ลูกหนึ่ง ภริยานักธุรกิจหนุ่มไฟแรง “หลวง-พสุ ลิปตพัลลภ” ประกาศข่าวดีกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 น้องแม็กซีนเตรียมตัวเป็นพี่ได้เลย
“บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์” นักแสดงสาวคุณแม่ลูกสอง ภริยานักธุรกิจหนุ่ม “กร-กรกฤช จุฬางกูร” กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 3 ได้ประมาณ 6 เดือนแล้ว เพิ่มสมาชิกใหม่ให้กับครอบครัวได้อบอุ่นยิ่งขึ้น
“เพชร-ภิพัชรา แก้วจินดา” ดีไซเนอร์สาวเก่งภริยาของ “ฌอห์ณ จินดาโชติ” เตรียมเป็นคุณแม่มือใหม่ เพราะใกล้คลอดลูกคนแรกเต็มที จึงทำคลิปเฉลยชื่อลูกว่า “จินดา” ออกมาอย่างอบอุ่น
“เมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร” ภริยาสาวของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง “ไฮโซบิ๊ก-อัครวัชร คงสิริกาญจน์” เตรียมเป็นคุณแม่มือใหม่ตั้งท้องลูกคนแรก อายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 7 แล้ว แม้จะใกล้คลอดแต่ก็ยังสวยไม่สร่าง
“มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” เน็ตไอดอลและนักแสดงเจ้าบทบาท ภริยาคนสวยของ “พาย-สุนิษฐ์ สก๊อต” กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก เตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่อีกราย
“มินนี่-ภัณฑิรา พิพิธยากร” สาวนักแสดงภริยาไฮโซหมื่นล้าน “กี้-สราวุธ เสรีธรณกุล” นักธุรกิจหนุ่มผู้รักความเร็ว ประธาน Ferrari Owner Club Thailand ทั้งยังเป็นนักแข่งรถมืออาชีพ กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ประมาณ 3 เดือน