คิมป์ตัน มาลัย ร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติ

ในวันแม่ปีนี้ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ พร้อมเปลี่ยนความรู้สึกขอบคุณให้กลายเป็นของขวัญและช่วงเวลาสุดพิเศษ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 ขอเชิญชวนคุณแม่มาอิ่มอร่อย จิบเครื่องดื่ม และผ่อนคลายไปกับบริการต่างๆ ของโรงแรมฯ ไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารฟรีที่ห้องอาหาร Stock.Room หรือทรีตเมนต์ดูแลผิวหน้าที่ amaranth spa และแม้แต่สัตว์เลี้ยงแสนรักของครอบครัวก็จะได้ร่วมฉลองด้วยไอศกรีมแสนอร่อยที่ CRAFT เช่นกัน
ห้องอาหาร Stock.Room ขอเชิญคุณแม่มาร่วมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ Sea+Land โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ เมื่อรับประทานครบ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมรับเครื่องดื่มสมูทตี้ฟรีเพื่อเริ่มต้นการเฉลิมฉลองอย่างสดชื่น เต็มอิ่มไปกับเมนูซีฟู้ด ที่สามารถเลือกทานสด หรือปรุงสดใหม่ได้ตามต้องการ เพิ่มความพิเศษด้วยสารพัดเมนูจากเนื้อพรีเมียมต่างๆ รวมไปถึงเมนูชีสโคล์ดคัท และอื่นๆ อีกมากมาย บุฟเฟต์ Sea+Land ราคา 1,250++ บาทต่อท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.00 น. สำหรับมื้อกลางวัน และเวลา 17.30 น. – 22.30 น. สำหรับมื้อเย็น สมาชิก IHG One Rewards รับส่วนลด 20%
ห้องอาหาร Ms.Jigger มอบของขวัญพิเศษเป็นเจลาโต้ฟรีสำหรับคุณแม่ เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000++ บาทต่อโต๊ะ ให้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้อบอวลไปด้วยความหวานละมุน
ฉลองวันแม่พร้อมลูกสี่ขาที่ CRAFT โดยคุณแม่ที่มีสัตว์เลี้ยงรับฟรีไอศครีม และยังมีของว่างพิเศษสำหรับลูกรักสี่ขาเป็นไอศกรีมสำหรับสัตว์เลี้ยงฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000++ บาทต่อโต๊ะอีกด้วย
สำหรับคุณแม่ที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากการนั่งร่วมโต๊ะอาหารมาเป็นการใช้เวลาปรนนิบัติและดูแลตัวเอง แพ็กเกจพิเศษต้อนรับวันแม่จาก amaranth spa มอบช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายที่ยาวนานยิ่งขึ้น เพียงจองทรีตเมนต์ "The You" ซึ่งเป็นบริการนวดหน้าแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Customised Facial) ระยะเวลา 90 นาที ในราคา 6,200++ บาท ตลอดเดือนสิงหาคม คุณแม่จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นคอร์สเต็มรูปแบบนาน 120 นาทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ข้อเสนอนี้ใช้ได้ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 เท่านั้น โดยต้องสำรองการใช้บริการล่วงหน้า และข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
วันแม่ปีนี้ มอบคำขอบคุณในแบบฉบับของคิมป์ตัน ด้วยมื้ออาหารแสนพิเศษ ของหวานรสเลิศ และช่วงเวลาแห่งความสุขที่มอบให้คุณแม่ได้ใช้เวลาเพื่อตัวเองอย่างแท้จริง
เว็บไซต์: https://www.kimptonmaalaibangkok.com/