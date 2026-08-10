การ์มิน ถ่ายทอด “พลังความอดทนของแม่” ผ่านแคมเปญ “Women of Endurance”

การ์มิน ผู้นำด้านสมาร์ตวอตช์ GPS ระดับโลก ชวนร่วมยกย่อง “พลังความอดทนของแม่” พร้อมสะท้อนมุมมองใหม่ของความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นในทุกวัน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) ผ่านแคมเปญ “Women of Endurance” ภายใต้แนวคิด H.E.R. (Hear Your Body, Empower Your Daily Decisions, Renew Your Everyday Life) ที่เชื่อว่าการเข้าใจสัญญาณจากร่างกายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการดูแลสุขภาพ พร้อมนำข้อมูลสุขภาพจากสมาร์ตวอตช์มาเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้หญิงและคุณแม่เข้าใจร่างกายของตัวเอง วางแผนการดูแลสุขภาพ และสร้างสมดุลระหว่างการดูแลคนรอบตัวกับการดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
เบื้องหลังทุกบทบาทของแม่ คือ ความแข็งแกร่งและอดทนไม่ต่างจากนักกีฬา
ในทุก ๆ วัน คุณแม่จำนวนมากต้องรับมือกับหลากหลายบทบาท ทั้งการดูแลลูก การจัดการเรื่องราวภายในครอบครัว การทำงาน และการดูแลคนรอบตัว ซึ่งล้วนต้องอาศัยทั้งพลังงาน ความอดทน และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ภารกิจเหล่านี้อาจไม่ได้ถูกมองว่าเป็น “การแข่งขัน” หรือ “การออกแรง” ในแบบเดียวกับนักกีฬา แต่แท้จริงแล้วคือความท้าทายที่ต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจไม่แตกต่างกัน ตั้งแต่การอุ้มลูก การยกของ การเดินขึ้นลงบันได การวิ่งไล่ตามลูก ไปจนถึงการจัดการกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ล้วนเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความอดทนในแบบเดียวกับการฝึกฝนของนักกีฬา จนบางครั้งอาจนำไปสู่ “ความเหนื่อยล้าที่มองไม่เห็น” (Invisible Fatigue) ที่ค่อย ๆ สะสมโดยที่เหล่าคุณแม่หรือคนรอบข้างอาจไม่ทันสังเกต
ถ่ายทอดเรื่องราวจริงของแม่ เพื่อสร้างมุมมองใหม่ของความแข็งแกร่งและสมดุลสุขภาพ
การ์มินจึงถ่ายทอดเรื่องราวของ “แม่” ในฐานะ “นักกีฬาผู้เปี่ยมด้วยพลังความอดทนในทุกวัน” (Everyday Endurance Athlete) ผ่านแคมเปญ “Women of Endurance” โดยร่วมงานกับศิลปินหญิงอย่าง “โจว อี้” (Chouyi) เพื่อสร้างสรรค์ภาพประกอบที่สะท้อนช่วงสถานการณ์จริงของผู้หญิงและคุณแม่ เปลี่ยนกิจกรรมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นภาพแทนของความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น และความสามารถในการก้าวผ่านความท้าทาย พร้อมเชื่อมโยงกับแนวคิด H.E.R. ที่มุ่งช่วยให้ผู้หญิง “Hear Your Body” รับฟังสัญญาณจากร่างกาย “Empower Your Daily Decisions” ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดูแลตัวเอง และ “Renew Your Everyday Life” สร้างจังหวะการพักฟื้นเพื่อก้าวต่อไปอย่างสมดุล
มิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “แม่ คือ บุคคลที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อดูแลคนรอบตัวในทุกวัน จนหลายครั้งอาจละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเอง เพราะความเหนื่อยล้าหลายอย่างไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน แต่ค่อย ๆ สะสมจากบทบาทและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การ์มินจึงเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจร่างกายของตัวเอง และเทคโนโลยีควรมีบทบาทมากกว่าการบันทึกข้อมูล แต่ต้องช่วยเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพให้เป็นความเข้าใจที่นำไปสู่การดูแลตัวเองได้จริง เราหวังว่าแคมเปญ ‘Women of Endurance' จะช่วยให้ทุกคนหันมาเห็นคุณค่าในพลังความอดทนของคุณแม่มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็อยากชวนคุณแม่ทุกคนกลับมารับฟังสัญญาณจากร่างกายของตัวเอง ให้ความสำคัญกับการพักผ่อน การฟื้นตัว และการดูแลสุขภาพของตัวเอง เพราะเมื่อคุณแม่มีสุขภาพที่ดี ก็จะสามารถส่งต่อพลังและความสุขให้กับครอบครัวได้ในทุกวัน”
จากข้อมูลสุขภาพ สู่ความเข้าใจร่างกาย เพื่อให้เหล่าแม่ ๆ สร้างจังหวะการดูแลตัวเองที่สมดุลในทุกวัน
นอกจากการสนับสนุนให้คุณแม่เข้าใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น สมาร์ตวอตช์การ์มินยังได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานหลากหลายเพศและวัยเข้าใจสัญญาณจากร่างกาย ผ่านการนำข้อมูล ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ (HRV) ระดับความเครียด และคุณภาพการนอนหลับ มาประมวลผลเป็น Body Battery™ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับพลังงานของร่างกายในรูปแบบตัวเลขตั้งแต่ 0-100 ช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นระดับพลังงานที่ร่างกายใช้ไป และให้ความสำคัญกับการพักฟื้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การ์มินยังแนะนำแนวทางในการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อสร้างจังหวะการพักฟื้นที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ผ่าน 5 แนวทางสำคัญ ได้แก่
ระบุการนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่อง (Identify Fragmented Sleep) การหยุดชะงักจากการดูแลลูกบ่อยครั้งอาจส่งผลต่อการฟื้นฟูพลังงานของร่างกาย โดย Garmin Sleep Coach ที่ขับเคลื่อนด้วย Firstbeat Analytics และข้อมูลเฉพาะบุคคล ช่วยระบุช่วงเวลาการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนกิจวัตรหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
ติดตามแนวโน้มความเครียด (Monitor Stress Trends) ระดับความเครียดที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังเผชิญกับความตึงเครียด การติดตามแนวโน้มความเครียดช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย พร้อมใช้การฝึกหายใจแบบมีคำแนะนำเพื่อช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย
ติดตามการฟื้นตัวและภูมิคุ้มกัน (Track Recovery and Immunity) ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ (HRV) อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือน การฟื้นตัวที่ไม่เพียงพอ หรือช่วงเวลาก่อนการเจ็บป่วย การติดตามแนวโน้มของข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถให้ความสำคัญกับการพักผ่อนได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
สังเกตผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Observe Dietary Impacts) ฟีเจอร์ Lifestyle Logging ของการ์มินช่วยติดตามผลกระทบจากคาเฟอีน แอลกอฮอล์ หรืออาหารที่มีน้ำตาลสูงต่อข้อมูลสุขภาพ เช่น อัตราการหายใจ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของร่างกาย
ให้ความสำคัญกับการพักฟื้นอย่างเหมาะสม (Embrace Active Rest) เช่นเดียวกับนักกีฬาระดับมืออาชีพ การให้ความสำคัญกับการพักฟื้นอย่างตั้งใจเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสุขภาวะโดยรวม
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ การ์มินชวนทุกคนร่วมเฉลิมฉลองและขอบคุณคุณแม่ด้วยการมอบ “ของขวัญสุดพิเศษ” อย่างสมาร์ตวอตช์จากการ์มิน ที่ช่วยติดตามข้อมูลในแต่ละวัน เปลี่ยน “ความเหนื่อยล้าที่มองไม่เห็น” ให้กลายเป็นความเข้าใจ เพื่อให้คุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ร่วมค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพของคุณแม่และคนสำคัญในทุก ๆ วัน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ “Exclusive Gift for Her” เมื่อซื้อ Venu 3 ซีรีส์ บน Garmin Website รับฟรี ผ้าคลุมไหล่ลายพิเศษที่รังสรรค์จากผลงานของ “โจว อี้” สำหรับคำสั่งซื้อ ระหว่างวันที่ 12 – 25 สิงหาคม 2569 หรือจนกว่าของจะหมด
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข่าว และสามารถติดต่อทีมสื่อสารองค์กร รวมถึง @garmin_thailand บนโซเชียลมีเดีย และบล็อก ของการ์มิน