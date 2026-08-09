คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์) หนทางไปไม่ได้ราบเรียบจึงต้องก้าวย่างด้วยความระมัดระวัง เรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในส่วนของหน้างานยังมีอะไรให้ต้องแก้ไขอีกเพียบ ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จะได้พิสูจน์ตัวเองในบทบาทที่ยากขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใหญ่จะนำโปรเจกต์ที่เคยเป็นหมันของคุณกลับมาพิจารณา จะมีโอกาสได้ใช้ทักษะหรือความสามารถพิเศษในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือคลี่คลายความยุ่งยากให้ทุเลาลง แต่ในบางสถานการณ์จำเป็นที่จะต้องกัดฟันทนเนื่องจากคุณไม่อยู่ในสถานะที่จะพูดอะไรได้มากนักคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าไป อาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งในตนเองเกิดขึ้น การเข้าสังคมทำให้คุณได้รับอิทธิพลความเชื่อและมีทัศนคติสำหรับบางเรื่องเปลี่ยนไป
ด้านการเงิน ไหลเวียนสะดวก มีให้จับจ่ายสบายมือ เป็นจังหวะดีที่จะโละของเก่าซื้อของใหม่ แต่ก็ควรคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ใช้งานด้วย ระวังจะเสียรู้คนกันเอง อย่าเชื่อคนง่าย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พ่ายแพ้แก่ลูกตื๊อของใครบางคน ส่วนคนมีคู่ พูดจากันดีๆได้ไม่กี่คำ
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม) มีอะไรให้หยิบจับทำอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะตกผลึกความคิดได้ค่อนข้างช้าบางทีก็ไม่ทันการณ์หรือทันใจสำหรับใครบางคนที่กำลังรอคำตอบอยู่ ติดเครื่องช้าไปไม่เป็นผลดีทั้งกับตนเองและผลงาน จะมีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาแซงคิวทำให้ตารางงานวุ่นวายซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่มิอาจเลี่ยงได้ ควรต้องหาวัตถุดิบทางความคิดเพิ่ม จะได้รับประสบการณ์ตรงบางอย่างที่เป็นประโยชน์ เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิคหรือได้เคล็ดลับจากความผิดพลาด ยังใส่ใจกับสิ่งที่ทำได้ไม่มากพอ มีสิทธิ์ที่ปัญหาเดิมๆจะกลับมา แต่ด้วยลักษณะมุมมองของคุณที่มีต่อสิ่งต่างๆทำให้คุณแตกต่างและโดดเด่นและน่าสนใจกว่าคนอื่นในสายตาของผู้ใหญ่จึงยังคงทำให้คุณมีความสำคัญอยู่ ต้องช่วยเหลือญาติมิตรในภารกิจบางอย่าง
ด้านการเงิน มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมด หาทางเข้าไม่เจอแต่ทางออกมีหลายทาง ฟู่ฟ่านักไม่ดีแน่ งบประมาณมีจำกัดต้องประหยัดแต่เนิ่นๆ อย่าหาเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักที่ต้องพึ่งสื่อไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูง ส่วนคนมีคู่ โรแมนติก มีแนวโน้มที่จะได้ทายาท
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน) เป็นที่พึ่งให้ใครต่อใครได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จะมีคนนำเรื่องและปัญหาต่างๆมาปรึกษามิได้ขาด ต้องเข้าไปมีเอี่ยวหรือมีส่วนช่วยในการวางแผนหรือให้ข้อคิดกับคนรุ่นใหม่ๆ ความทุ่มเททำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้คุณเป็นที่ยอมรับและมีโอกาสจะได้รับการปรับขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการพิจารณาความดีความชอบ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณไม่ต้องจมอยู่กับบทบาทและหน้าที่เดิมๆ การดำเนินการหรือการขจัดอุปสรรคบางอย่างต้องอาศัยความกล้าและการตัดสินใจที่เด็ดขาดมิฉะนั้นก็คงจะสำเร็จยากหรือล่าช้ากว่ากำหนดไปมาก ข้อตกลงใดๆที่ยังมิได้ลงนามให้เป็นกิจลักษณะก็อย่าเพิ่งเชื่อ การปฏิบัติภารกิจอย่างหักโหมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสะเทือนถึงงานได้ในที่สุด
ด้านการเงิน ขยับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ มีกินมีใช้สมฐานะ มีลู่ทางทำมาหากินเพิ่ม มีเงินเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆ หักลบกลบหนี้แล้วก็ยังมีเหลือ แต่จะสิ้นเปลืองด้วยเรื่องของคนอื่นหรือเพราะความใจอ่อนของตนเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่มีบุคลิกที่อบอุ่นและเฟรนด์ลี่ ได้ใจคุณไปเต็มๆ ส่วนคนมีคู่ หวานจนน้ำตาลเรียกพี่กันเลย
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม) กว่าที่จะได้อะไรชิ้นเป็นอันสักอย่างต้องเปลืองแรงและหัวคิดไปมิใช่น้อยๆ แทบจะต้องจัดการด้วยตนเองเกือบทุกขั้นตอน บ่อยครั้งที่ต้องผจญกับเรื่องราวอันคาดไม่ถึง หรือมีความจำเป็นที่ทำให้ต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของคุณ เป็นเหตุให้ถึงกับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว การขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากใครก็ทำได้ค่อนข้างลำบากเพราะเต็มไปด้วยข้อแม้และข้ออ้างสารพัด แต่หากไม่ถอดใจไปซะก่อนคนที่สู้งานอย่างคุณต้องรับมือได้อยู่แล้ว น้อมรับคำติชมและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยปราศจากข้อแก้ตัว การติดต่อประสานงานหรือแม้แต่การเจรจาใดๆอาจจะไม่สามารถทำได้ในคราวเดียวจบ ติดขัดด้วยเรื่องของงบประมาณทำให้ความยุ่งยากต่างๆตามมาเป็นทิวแถว ควรต้องอ่านสถานการณ์ให้ขาดด้วย
ด้านการเงิน มาเร็วไปเร็ว มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน ปั๊มได้ไม่ค่อยทันใช้ รายจ่ายจ่อคิวเพียบ ถูกรบกวนจากคนใกล้ชิด จำเป็นต้องซื้อของบำรุงสุขภาพผู้สูงวัยและคนในครอบครัว คำนวณงบให้ดีด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่จะตกหลุมรัก ส่วนคนมีคู่ มีปัญหาแบบลิ้นกับฟันซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามาก
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน) ยังจับต้นชนปลายได้ไม่ค่อยถูก บางเรื่องก็เป็นเพียงแค่ความหวังอย่างลมๆแล้งๆ มีสิทธิ์ที่จะเป็นฝันเก้อก็ได้ จะมีเหตุให้ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ บทบาทหรือภาระที่ถูกยัดเยียดมาให้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาจะทำ หน้าที่ที่ต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่จะถูกโบ้ยมาเป็นของคุณโดยหมดสิทธิ์ปฏิเสธ เป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาสถานการณ์อย่างมิให้คลาดสายตา อาจจะต้องทั้งบุ๋นและบู๊สลับกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ การสื่อสารที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันเป็นปัญหาที่สำคัญและยังแก้ได้ไม่ตก ต้องเพิ่มความกระชับและชัดเจนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ แต่ในช่วงที่เผชิญกับความยากลำบากคุณก็จะได้พบมิตรแท้หรือคนที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้โดยมิได้หวังอะไรตอบแทน ลูกน้องทำงานไม่เป็นไปตามที่สั่ง
ด้านการเงิน หามาใช้ไป มีเรื่องต้องจ่ายเยอะ ต้องจัดลำดับให้ดีมิฉะนั้นจะหมุนไม่ทันได้ ต้องเสริมสภาพคล่องโดยด่วน ระวังเงินหายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขในบัญชีหรือเช็คเด้ง โดนล้วงกระเป๋า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คุณปลื้มยังไม่รู้ตัว ส่วนคนมีคู่ รักกันหวานชื่น
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม) ผิดคาดไปหลายเรื่อง หากคิดจะเริ่มอะไรใหม่คงต้องขอให้ชะลอไปก่อน หรือจำเป็นต้องพับเก็บไว้ชั่วคราวเนื่องจากจังหวะเวลายังไม่ได้ การตัดสินใจที่ผิดพลาดส่งผลกระทบหลายอย่าง ต้องถอยไปตั้งหลักกันใหม่และดูเหมือนยิ่งพูดก็จะยิ่งเข้าตัว คงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติสำหรับเรื่องราวบางอย่างซะใหม่เผื่อว่าอะไรๆจะดีขึ้นหลังจากวิธีการที่ใช้ไม่เวิร์ค จะได้บทเรียนที่คุ้มค่าจากเหตุการณ์ที่ต้องประสบพบเจอ อาจจะต้องขอถอนตัวจากงานบางงานหรือถูกเปลี่ยนตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวมาก่อน บางเรื่องพูดไปก็ป่วยการ แม้ว่าจะได้กำลังใจเพื่อนฝูงแต่กว่าจะเรียกความมั่นใจคืนมาได้ก็คงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ ต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มากกว่าปกติ ความดื้อรั้นดันทุรังมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด สำหรับท่านที่คิดจะเปลี่ยนงานระวังจะหนีเสือปะจระเข้เข้าล่ะ
ด้านการเงิน มีสเถียรภาพพอสมควรทุนเก่าดี แต่ยังหามาเติมใหม่ได้ค่อนข้างยาก จัดสมดุลให้ดี อย่าให้ที่มีร่อยหรอไปเร็วนัก ทรัพย์สินไม่ปลอดภัยอาจสูญหายหรือถูกยักยอก จำเป็นที่จะต้องซ่อมข้าวของหรือสุขภาพ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักรีเทิร์น หรือคนที่เคยหายหน้าไปจะกลับมา ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกัน มิควรทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม) การงานใช่ว่าจะทำให้ผ่านพ้นหรือสำเร็จลุล่วงไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว จะถูกขัดจังหวะหรือมีเหตุที่ทำให้ต้องหงุดหงิดและพาลเสียสมาธิ การเจรจาไม่ราบรื่นเท่าที่ควร จะเกิดการโต้แย้งหรือถกเถียงกันในเรื่องของทฤษฎีหรือข้อกำหนดบางอย่างในทางปฏิบัติ ความดันทุรังใดๆอันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ควรต้องละเว้นซะ ช่วงนี้จำเป็นต้องดูทิศทางลมให้ดีด้วย สัญญาข้อตกลงต่างๆควรต้องพิจารณาไตร่ตรองโดยละเอียด สำหรับบางเรื่องหรือบางปัญหาที่ประสบอาจต้องพึ่งข้อคิดหรือมุมมองของคนนอกก็เป็นได้ งานบางชิ้นหรือบางโครงการจะถูกดองไว้ก่อนหรืออาจถูกตีกลับมาให้แก้ไขเพิ่มเติม ควรพยายามมองสิ่งต่างๆให้หลากหลายมิติเข้าไว้ ควรมีความกล้าได้กล้าเสียให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ต้องเป็นไปอย่างรัดกุมนะ เพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ยังคงให้ความช่วยเหลือและพร้อมให้การสนับสนุนคุณตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย
ด้านการเงิน มีความคล่องตัว แต่ก็ต้องฉลาดใช้ ไม่ใจป้ำจนเกินเหตุ อย่าเสียในเรื่องที่ไม่ควรเสีย แต่อาจจะต้องมีการปลดระวางข้าวของบางอย่างเนื่องจากถูกใช้งานมาอย่างหนักเปลืองค่าซ่อม ระวังทรัพย์สินสูญหายโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่พบใครที่ตาถึง โสดต่อดีกว่าพบรักเป็นพิษ ส่วนคนมีคู่ บางเรื่องก็จำเป็นที่จะต้องใช้ธรรมะเข้าข่มเพื่อความสงบสุขของครอบครัว
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน) ถึงงานจะมากแต่ก็ทำด้วยความสนุกและมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ผลตอบรับที่ดีด้วยแล้วก็ยิ่งจะทำโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเรียกได้ว่าลืมเวลากันไปเลย การที่ต้องผจญกับอุปสรรคก็ยิ่งจะทำให้คุณได้รู้อะไรๆที่มากขึ้น รู้ทางหนีทีไล่และไม่จนแต้มง่ายๆ แต่ในทุกๆการกระทำเน้นย้ำเรื่องของความซื่อตรงและต้องไม่ผิดกติกามารยาทด้วยมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังหรืออย่างน้อยก็จะถูกครหาได้ เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะไว้ใจคุณมากเป็นพิเศษดังนั้นอย่าทำให้ต้องผิดหวังล่ะ จะได้ลูกมือที่ค่อนข้างจะเป็นงานและกุลีกุจอช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ควรระวังพิษภัยจากความหวังดีจนเกินเหตุด้วยการทำเกินคำสั่งจึงควรต้องกำชับไว้แต่เนิ่นๆ ส่วนงานที่ต้องรับช่วงมาทำต่อก็ต้องไช้ความพยายามมากหน่อย มิควรงัดข้อกับผู้ใดโดยไม่จำเป็น ในบางกรณีก็มิเห็นต้องลงไปลุยเอง มีเกณฑ์เดินทางแบบไร้แผนล่วงหน้า
ด้านการเงิน หาได้ไม่ทันใช้ เงินสดในมือมีเท่าไหร่ก็หมด ระวังจะเข้าเนื้อนะ ผลประโยชน์ที่หวังก็ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันเนื่องมาจากข้อตกลงเดิมที่ทำกันไว้ มีเหตุให้ต้องเสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักที่เกิดจากความใกล้ชิดกันด้วยเรื่องของงาน ส่วนคนมีคู่ ระวังคำพูดที่จะทำให้เสียบรรยากาศ และเป็นเหตุให้ต้องกินแหนงแคลงใจกัน
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม) ถูกกดดันด้วยความคาดหวังที่สูงมาก จะขยับทำอะไรแต่ละทีจึงต้องคิดแล้วคิดอีกทั้งนี้ก็เพื่อให้ชัวร์ก่อน เกิดความละล้าละลังที่จะลองและไม่กล้าที่จะเสี่ยง เจอความยึกยักของใครบางคนจนต้องเสียเซล์ฟ ต้องแตะเบรกเป็นระยะถึงกระนั้นก็ต้องคำนวณเวลาที่ไล่หลังมาด้วย ระวังจะเสียคำพูดในเรื่องที่รับปากไว้แต่มิอาจที่จะทำหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นได้ ความยากของโจทย์ยกระดับขึ้นหรือสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยจึงทำให้ไม่ค่อยได้เนื้องานอะไรมากมายนัก การเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นจำเป็นต้องปรับตัวและรับมือให้ทัน สำหรับปัญหาที่เรื้อรังหรือสั่งสมมานานใช่ว่าจะแก้ไขได้จบในเวลาที่จำกัด จะมีงานด่วนเข้ามาให้ทำหรือถูกบีบให้ต้องรีบตัดสินใจ บริวารก่อปัญหาให้หนักใจ บางท่านมีแนวโน้มว่าจะได้รับบทบาทใหม่ซึ่งมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมาก ชีพจรลงเท้า มีโอกาสได้เข้าร่วมในงานที่มีเกียรติหรือได้ทำภารกิจเพื่อสังคมส่วนรวม
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง ได้แหล่งเงินทุนใหม่ ได้ช่องทางทำมาหากินเพิ่ม มีลาภปาก แต่ต้องคุมรายจ่ายให้อยู่มิควรปล่อยให้รั่วไหลไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ระวังหมดเปลืองไปกับเรื่องของเพศตรงข้ามหรือตามแฟชั่นมากไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตกอยู่ในสถานการณ์แบบที่เรียกว่าลางเนื้อชอบลางยา คนที่เข้ามามีท่าทียังไม่ตรงสเปกเท่าไร ส่วนคนมีคู่ หัวเสียง่าย ที่สำคัญคือต้องระวังวาจาแบบทิ่มแทงที่จะพาเอากินใจกันไปอีกนาน
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน) สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้ต้องปรับแผนตาม หลายอย่างยังไม่เข้าเค้าที่วางไว้ ถูกแทรกแซงในการทำหน้าที่ ปัญหาภายในยุ่งยากหรือมีความซับซ้อนมากกว่าที่คิด ไม่สามารถจัดการใดๆได้โดยสะดวก จะเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในการสื่อสารของคุณเองหรือเป็นเพราะความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใช้ศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ได้ไม่เต็มที่ มีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องแก้ไขบ่อย ความคิดที่ล้ำหน้าคนอื่นมากไปจนทำเอาใครๆตามไม่ทันก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ควรต้องใช้ความประณีตและความละเอียดอ่อนในการบริหารจัดการงานแต่ละส่วนให้มากขึ้น หาข้อมูลในเชิงลึกให้มากกว่านี้ มีความไม่ลงรอยกันของหุ้นส่วน ระวังผลกระทบอันเกิดจากการตัดสินใจพลาดของตนเอง มีเกณฑ์เดินทางกะทันหัน
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป หนี้เยอะ ภาระผูกพันแยะ ต้องคุมงบประมาณให้ดีมิเช่นนั้นกระเป๋าอาจฉีกได้ ระวังถูกหลอกให้เสียเงินไปฟรีๆด้วยความไว้ใจ ได้ของที่ไร้คุณภาพเท่ากับสูญเงินเปล่า มิควรคิดแต่ในทางได้เท่านั้น ปิดช่องทางการไหลออกให้มิดด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีคนที่เข้ามาทำให้หัวใจต้องหวั่นไหว บางทีอาจเป็นการแอบปลื้มแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนคนมีคู่ ระวังการปะทะคารมเพราะใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มีเรื่องไม่ลงรอยกันบ่อย
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม) การจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามควรต้องให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับคำสั่งให้ต้องดำเนินการในทางลับที่สำคัญคือต้องยึดเรื่องความถูกต้องเป็นหลักไว้ก่อน ภารกิจที่ต้องกำกับดูแลและรับผิดชอบค่อนข้างที่จะหลากหลาย ความราบรื่นและสะดวกก็หามีไม่ จะเจอการตัดสินใจที่ยากลำบาก หลายเรื่องดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าที่คิด แต่ด้วยศักยภาพมีเพียงพอที่จะรับมือกับเงื่อนไขหรืออุปสรรคได้ค่อนข้างดี สำหรับการร่วมงานกับผู้ที่มีความแตกต่างทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิดูเหมือนจะมิได้เป็นปัญหาสำหรับคุณเลยก็ว่าได้ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ อาจจะต้องคอยกระตุ้นสมุนบริวารให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้น จะมีการเจรจาในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อตกลงใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาหรือเป็นการพูดคุยเพื่อเคลียร์หรือชี้แจงในเรื่องที่เข้าใจผิด นัดหมายจะมีการเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นสูงสักหน่อย
ด้านการเงิน หมุนเวียนได้คล่องตัว พบลู่ทางหารายได้เสริม แต่ถ้างดใช้จ่ายตามแฟชั่นและอารมณ์ได้ก็คงดีมิใช่น้อย ควรเก็บออมเพื่อสเถียรภาพของตน มีแววว่าต้องได้เสียเงินซ่อมอุปกรณ์ของใช้หรือสูญของที่โดนยืมไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่รักเดียวใจเดียวหาได้ยากเต็มที เจอแต่รักซ้อนซ่อนรัก ส่วนคนมีคู่ ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน บางทีความหงุดหงิดอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพก็เป็นได้
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม) มีเหตุให้ต้องร้อนใจและร้อนรนที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปดั่งที่คาด จำเป็นต้องลดบทบาทในบางเรื่องลงไป แต่สำหรับภารกิจที่ทำติดพันอยู่ก็มิควรที่จะแตะเบรคในทันทีทันใดเดี่ยวจะพาลรวนกันไปหมด บางทีอาจติดขัดด้วยเรื่องของงบประมาณ จำต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่หรือผู้ชำนาญการแบบนอกรอบเพื่อขอคำแนะนำ จะเกิดการกระทบกระทั่งกันทางวาจาโดยเฉพาะเมื่อต้องร่วมงานกับคนหมู่มากซึ่งจะส่งผลให้ต้องกินแหนงใจกันไปในระยะยาวได้จึงควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรตัดสินใจในเรื่องใดๆควรปราศจากอคติ ยังมีทางออกอีกหลายทางที่คุณมองข้ามไป การเอาจริงเอาจังกับงานเป็นสิ่งดีแต่ถ้าไปสร้างความอึดอัดใจให้ผู้อื่นเห็นทีว่าคงจะไม่เวิร์ค เปลี่ยนท่าทีตนง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่น ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ นัดหมายต่างๆมีเหตุให้ต้องเลื่อนกะทันหัน รอบคอบเรื่องสัญญามิฉะนั้นจะถูกบิดพลิ้วเอาดื้อๆ
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร ถึงแม้ว่าจะรายได้จากหลายแหล่งแต่ก็มิได้มากอย่างที่ใจคิด จึงมือเติบนักไม่ได้ ระวังเพื่อนพาจน ควรต้องรักษาสภาพคล่องไว้ให้ดี จะตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในสัญญา
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังจะถูกความลุ่มหลงมัวเมาเข้าครอบงำทำให้เห็นผิดเป็นชอบ ส่วนคนมีคู่ ความที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยจึงเป็นเหตุให้ถูกสงสัย แฟนคอยจับตาทุกฝีก้าว