ชวนคาราวานกระทิงดุ สัมผัสธรรมชาติเมืองรอง ขับขี่รับลมชมสันเขื่อน พร้อมปันน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ป่า

เรนาสโซ มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย นำโดย อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ, ศักดิ์ นานา และ ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ กรรมการ พร้อมด้วย ภานุเมศ จงกลรัตนาภรณ์ ประธาน Lamborghini Club Thailand (ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์) เปิดประสบการณ์สุดเร้าใจครั้งใหม่ แท็กทีมซูเปอร์สปอร์ตคาร์ลัมโบร์กินีหลากรุ่นมุ่งตรงสู่เส้นทางธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ ณ จังหวัดนครนายก กับ Lamborghini Club Thailand Bull Run at Nakhon Nayok
วันเดย์ทริปรับกรีนซีซั่นนี้ เริ่มต้นด้วยการพาคาราวานกระทิงดุทะยานผ่านเส้นทางสายธรรมชาติ ก่อนไปโลดแล่นบนแนวสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ หลังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ททท. สำนักงานนครนายกซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เหล่าสมาชิกได้ขับรถไปบนเส้นทางที่ทอดยาวรอบอ่างเก็บน้ำ พร้อมดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพพาโนรามาที่โอบล้อมด้วยเขาอันเขียวขจี จากนั้นร่วมกันส่งมอบเงินบริจาคจำนวนกว่า 60,000 บาท ให้กับหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ป่าเจ็บป่วย พลัดหลง รวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นของกลางจากการลักลอบค้าสัตว์ผิดกฎหมาย ในเขตรับผิดชอบที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 10 จังหวัด
หลังเต็มอิ่มกับช่วงเวลาแห่งการแบ่งปัน ก็แวะเติมพลังมื้อเที่ยง ณ ร้าน Jasmine ห้องอาหารชื่อดังที่แทรกตัวอยู่ในสนามกอล์ฟ Royal Hills ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปิดท้ายทริปด้วยการแวะเช็คอินจิบเครื่องดื่มแก้วโปรดที่ drin'c cafe' คาเฟ่สุดชิคภายใน Banana Resort อำเภอบ้านนา ท่ามกลางร่มไม้บนเส้นทางขากลับ อีกหนึ่งทริปที่ส่งมอบประสบการณ์การเดินทางแบบครบรสเพื่อเติมเต็มความสุขให้แก่ครอบครัวลัมโบร์กินี
อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “สำหรับทริปนครนายกในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Lamborghini Club Thailand Bull Run ที่ เรนาสโซ มอเตอร์ และ Lamborghini Club Thailand จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวลัมโบร์กินี โดยครั้งนี้เราปักหมุดที่จังหวัดนครนายก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ได้พาสมาชิกเปิดประสบการณ์ขับขี่เส้นทางบนสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำห้วยปรือเป็นครั้งแรก ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างการร่วมระดมทุนบริจาคช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและบาดเจ็บ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจตลอดการเดินทาง แต่ยังสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย”
ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากซูเปอร์สปอร์ตคาร์รุ่นใหม่ล่าสุดได้ที่ “ลัมโบร์กินี กรุงเทพฯ” โชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ถนนวิภาวดีรังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-512-5111