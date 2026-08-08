คนดังร่วมชื่นชมคอลเลกชันมาสเตอร์พีซของแบรนด์ 'RAKSAPHAN' ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สุนทรียภาพระดับสากล

แวดวงแฟชั่นและผู้ชื่นชอบผลงานศิลปะต้อนรับการเผยโฉมอย่างเป็นทางการของ “RAKSAPHAN” (รักษพรรณ) แบรนด์ระดับ Beyond Iconic ที่นำเสนอชิ้นงานศิลปะซึ่งรังสรรค์ขึ้นภายใต้ปรัชญา “Iconic Statement, Curated Art Piece” โดยนำเสนอผลงานคอลเลกชันลิมิเต็ดที่เน้นการดีไซน์อย่างมีเอกลักษณ์ และการรังสรรค์งานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชิ้นงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่า เหนือกาลเวลา โดยประเดิมคอลเลกชันแรกด้วยการนำ “ผ้าลายน้ำไหล อำเภอปัว จังหวัดน่าน” มรดกหัตถกรรมไทยอันเลื่องชื่อมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับ ที่ออกแบบอย่างประณีต ก่อนจะออกเดินทางไปสู่การตีความมรดกทาง วัฒนธรรมรูปแบบใหม่ๆ จากงานฝีมือทั่วไทย และผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าในคอลเลกชันถัดไป
แบรนด์ Raksaphan เกิดขึ้นจากตัวตนและความหลงใหล สู่แรงบันดาลใจแห่งการอนุรักษ์ โดยติ๊ก-รักษพรรณ พลไพศาล นักธุรกิจหญิง และผู้บริหาร บริษัท รักษพรรณ จำกัด, กลุ่มบริษัทในเครือ กลย์ณัฐ และ บริษัท โกเบคอมเมอร์เชียล จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสไตล์การแต่งกายอันเรียบหรู คลาสสิก และศิลปะการมิกซ์แอนด์แมตช์เครื่องประดับล้ำค่า อันมีจุดเริ่มต้นมาจากความผูกพันกับงานฝีมือที่คลุกคลีและเห็นมาตั้งแต่เด็ก ผสานรสนิยมของ “นักสะสมงานศิลปะ” ผู้หลงใหลในเสน่ห์ของหัตถศิลป์ไทยอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะความทรงจำจากการได้เดินทางไปเยือนจังหวัดน่านอยู่บ่อยครั้ง การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก และการค้นพบ DNA อันเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจน จนนำไปสู่การลงมือออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับใส่เองจนเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งหัวใจของคอลเลกชันแรกในการเปิดตัวคือการออกแบบผ้าไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ ด้วยการนำ “ผ้าลายน้ำไหล” เอกลักษณ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน มาออกแบบคอลเลกชันชิ้นงานดีไซน์ร่วมสมัย โดยใช้ผ้าที่ยังคงสืบทอดเทคนิคการทอผ้าแบบโบราณ ผสานความคิดสร้างสรรค์และการตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้ได้ผลงานชิ้นเอกที่สามารถนำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวัน หรือนำมามิกซ์แอนด์แมตช์เข้ากับการแต่งกายของแต่ละบุคคลได้อย่างมีเอกลักษณ์ลงตัว รวมถึงเป็นชิ้นงานสะสมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นในคอลเลกชันโดดเด่นด้วยลวดลายอันพลิ้วไหวบนผืนผ้า เปรียบเสมือนระลอกคลื่นของแม่น้ำน่าน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตซึ่งผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
แบรนด์ RAKSAPHAN พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับ โดยคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติชั้นดี อาทิ ผ้าไหมทอมือ ผ้าฝ้าย ผสมผสานเข้ากับอัญมณีล้ำค่าอย่างพิถีพิถันบนตัวเรือนโลหะล้ำค่า เช่น ทอง โรสโกลด์ เงิน โดยทุกชิ้นงานรังสรรค์ขึ้นในรูปแบบ Limited Edition เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นกลายเป็น "ชิ้นงานสะสม" (Collector's Piece) อันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำใคร มอบเอกสิทธิ์อันเหนือระดับให้ผู้ครอบครองได้ภาคภูมิใจในผลงานศิลปะสวมใส่ได้ที่เปี่ยมด้วยสุนทรียภาพและคุณค่าเหนือกาลเวลา สำหรับคอลเลกชันแรกนี้ มีชิ้นงานทั้งสิ้น 25 ชิ้น
ชมคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Instagram: raksaphanofficial