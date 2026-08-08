เสกผมสวยสุขภาพดี ด้วยวีแกนแฮร์แคร์ระดับลักชัวรีจากอังกฤษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและสีผมระดับพรีเมียมสำหรับซาลอนมืออาชีพและการดูแลเส้นผมที่บ้าน ซึ่งอยู่เคียงข้างวงการแฮร์บิวตี้ไทยมาอย่างยาวนาน จัดงาน “A.S.P® SIGNATURE – WHERE COLOUR MEETS CARE” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 12 ปี พร้อมเปิดตัว A.S.P® KITOKO® Hair Care กลุ่มผลิตภัณฑ์วีแกนดูแลเส้นผมระดับลักชัวรีสูตรใหม่จาก A.S.P® Expert Haircare ประเทศอังกฤษ ที่ถ่ายทอดแนวคิด The Power of Nature, Boosted by Science ด้วยการผสานส่วนผสมจากธรรมชาติกว่า 92% เข้ากับนวัตกรรมการดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพ เพื่อมอบการดูแลที่ครอบคลุมทั้งเส้นผมและหนังศีรษะ พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน
ภายในงาน ยังพาผู้ร่วมงานอัปเดตเทรนด์ล่าสุดทั้งสีผม ทรงผม และการดูแลเส้นผม ผ่านโชว์และกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อวงการซาลอนโดยเฉพาะ ไฮไลต์สำคัญคือเซสชันพิเศษจาก นายเล็ต ลูว์ (Let Lew) A.S.P Global Ambassador แฮร์สไตลิสต์ระดับโลก ที่บินลัดฟ้ามาจากประเทศอังกฤษ มาร่วมสาธิตการรังสรรค์สีผมและเทรนด์ผมใหม่ผ่าน Live Demo พร้อมถ่ายทอดเทคนิคและมุมมองด้านการดูแลเส้นผมแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี 12 ซาลอนชั้นนำจากทั่วประเทศยังร่วมโชว์ผลงานผ่าน Hair Show สุดพิเศษ ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
เทรนด์ที่ถูกถ่ายทอดภายในงานยังสะท้อนให้เห็นถึงนิยามของ “ผมสวย” ที่กำลังเปลี่ยนไป จากเดิมที่ผู้บริโภคมักเลือกสีผมหรือทรงผมตามกระแส สู่การให้ความสำคัญกับสุขภาพของเส้นผมและหนังศีรษะมากขึ้น พร้อมมองหาการดูแลที่ตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผมแห้งเสียจากการทำสี หนังศีรษะที่เสียสมดุล หรือเส้นผมที่ต้องเผชิญมลภาวะในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน สูตรที่อ่อนโยน ส่วนผสมจากธรรมชาติ และผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง ก็กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ A.S.P® KITOKO® Hair Care จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์การดูแลเส้นผมยุคใหม่ ด้วยการเชื่อมประสิทธิภาพระดับซาลอนเข้ากับรูทีนการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่องและตรงจุด
ปีนี้ เทรนด์ผมสวยไม่ได้หยุดอยู่แค่สีหรือทรง แต่เริ่มต้นตั้งแต่สุขภาพของหนังศีรษะ ทำให้ Scalp Care กลายเป็นหนึ่งใน รูทีนที่สายบิวตี้ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะหนังศีรษะที่สมดุลคือพื้นฐานของเส้นผมที่แข็งแรงและดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติ และอีกหนึ่งเทรนด์ที่ได้ไปต่อในวงการคือ Personalised Hair Care ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพเส้นผม หนังศีรษะ และข้อกังวลของแต่ละคนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ กระแส Vegan และ Clean Hair Care ที่เคยอยู่ในกลุ่มนิช ก็ขยับเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทั้งผลลัพธ์ ส่วนผสมที่แบรนด์เลือกใช้ ตลอดจนจุดยืนของแบรนด์ในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
งาน “A.S.P® SIGNATURE – WHERE COLOUR MEETS CARE” จึงไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี ของแอดวานซ์คาเบลโล่ แต่ยังสะท้อนเส้นทางการเติบโตเคียงข้างวงการแฮร์บิวตี้ไทย ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจทั้งศิลปะของสีผมและหัวใจของการดูแลเส้นผมอย่างแท้จริง การเปิดตัว A.S.P® KITOKO® Hair Care ในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดบทใหม่ ที่นำพลังจากธรรมชาติ นวัตกรรมระดับมืออาชีพ และประสบการณ์การดูแลแบบลักชัวรีมาบรรจบกัน ด้วยการคัดสรรส่วนผสมจากธรรมชาติควบคู่กับเทคโนโลยีที่มอบความแตกต่างให้สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ทั้งความนุ่มลื่น ความแข็งแรง และหนังศีรษะที่ดูสมดุลและสุขภาพดีขึ้น ทุกสูตรยังได้รับการรังสรรค์โดยใส่ใจทั้งประสบการณ์ของผู้ใช้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความสวยของเส้นผมไม่ได้จบลงเพียงชั่วครู่หลังออกจากซาลอน แต่ยังคงอยู่ในทุกสัมผัส ทุกการเคลื่อนไหว และทุกช่วงเวลาของชีวิตประจำวัน พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ซาลอน ช่างผม และคนรักการดูแลตัวเองได้เติบโตไปด้วยกันในบทต่อไปของความงามอย่างมีความหมาย