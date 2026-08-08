จิบความหอมละมุนที่ลงตัวกับ Lychee Rose Black Tea Series เมนูพิเศษเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

มีความสเปเชียลเสมอสำหรับเมืองไทย เมิ่อ CHAGEE เปิดตัว Lychee Rose Black Tea series 2 เมนูใหม่ล่าสุด Lychee Rose Black Milk Tea และ Lychee Rose Black Brewed Tea ที่รังสรรค์ขึ้นพิเศษเฉพาะประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ “Flavour in Harmony” หรือการผสานรสชาติและกลิ่นหอมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยนำรสชาติเข้มข้นของชาดำพรีเมียมมาจับคู่กับความหวานของ “ลิ้นจี่” และกลิ่นหอมของ “กุหลาบ” ผ่านกรรมวิธีการปรุงชาแบบเฉพาะของ CHAGEE จนได้เครื่องดื่มที่มอบทั้งความสดชื่น ความหอมจากธรรมชาติของผลไม้และดอกไม้ ที่คงรสชาติของชาดำไว้ได้อย่างสมดุล ให้ Lychee Rose Black Tea series เป็นสื่อกลางส่งต่อความรักและความอบอุ่นช่วงเทศกาลวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้
Lychee Rose Black Tea series เป็นเมนูพิเศษที่รังสรรค์มาเพื่อประเทศไทยเท่านั้น โดยหยิบเอาลิ้นจี่ ผลไม้ที่คนไทยคุ้นเคย มาผสานกับรสชาติที่ลุ่มลึกของชาดำพรีเมียมและความหอมละมุนของดอกกุหลาบ ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคนิคการคั่วใบชาเอกสิทธิ์เฉพาะของ CHAGEE ทำให้ใบชาดำสามารถดึงกลิ่นอายธรรมชาติแท้ ๆ ของลิ้นจี่และกุหลาบออกมาได้อย่างน่าทึ่ง โดยไม่ผ่านการเติมสารแต่งกลิ่น สะท้อนศาสตร์แห่งการปรุงชาอย่างพิถีพิถันของ CHAGEE โดยพร้อมให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์รสชาติใหม่ถึง 2 เมนู
Lychee Rose Black Milk Tea รสละมุน กลมกล่อม หอมลงตัว ราคา 115 บาท (ไซซ์ R) / 130 บาท (ไซซ์ L)
Lychee Rose Black Brewed Tea เข้มข้นรสชา สดชื่น เบาสบาย หอมอบอวลในทุกจิบ ราคา 100 บาท (ไซซ์ R) / 115 บาท (ไซซ์ L)
การเปิดตัวในครั้งนี้ตรงกับช่วงเทศกาลวันแม่ CHAGEE จึงตั้งใจเนรมิต Lychee Rose Black Tea series ให้เป็นมากกว่าเครื่องดื่มหนึ่งแก้ว แต่เป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อความรักและการแสดงความขอบคุณต่อคุณแม่ รวมถึงคนในครอบครัวและคนพิเศษของคุณ
“ชาทุกแก้วล้วนมีเรื่องราวและความหมาย เมื่อรสชาติและกลิ่นหอมถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ก็สามารถถ่ายทอดเสน่ห์ของชาออกมาได้อย่างงดงาม เช่นเดียวกับ Lychee Rose Black Tea series ที่รังสรรค์ขึ้นจากความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดสรรใบชา การสร้างสมดุลของรสชาติและกลิ่นหอม ไปจนถึงการนำลิ้นจี่และกุหลาบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดี มาถ่ายทอดผ่านเครื่องดื่มแก้วพิเศษนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางแทนคำขอบคุณและความรู้สึกดี ๆ ที่ทุกคนสามารถส่งต่อให้คุณแม่และคนที่รักได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้” มธุรดา ยงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด CHAGEE ประเทศไทย กล่าว
เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การดื่ม Lychee Rose Black Tea series CHAGEE ยังได้เปิดตัวสินค้าลิมิเต็ดเอดิชัน ได้แก่ Lychee Rosie Squishy Keychain พวงกุญแจลิ้นจี่สุดคิ้วต์ และ แก้วเก็บความเย็น Lychee Rosie Thermal Tumbler ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นทั้งไอเทมสะสมและของขวัญแทนใจสำหรับมอบให้คนสำคัญ โดยตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ลูกค้าจะได้รับฟรี พวงกุญแจ Lychee Rosie Squishy เมื่อซื้อ Lychee Rose Black Milk Tea ไซซ์ L 2 แก้ว และสามารถแลกซื้อ Lychee Rosie Thermal Tumbler ได้ในราคาพิเศษเพียง 565 บาท เมื่อซื้อเมนู Lychee Rose Black Milk Tea ไซซ์ L 1 แก้ว (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
นอกจากนี้ เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความฟินครั้งใหม่ในงานอิเวนต์สุดเอกซ์คลูซิฟ "CHAGEE x FREEN SAROCHA" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 16:00–18:00 น. ณ CHAGEE สาขา One Bangkok งานนี้แฟน ๆ จะได้ใกล้ชิดกับ ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ นักแสดงสาวไทยมากความสามารถผู้โด่งดังระดับอินเตอร์ ซึ่งจะมาสร้างความทรงจำสุดประทับใจผ่านกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย พร้อมมอบเครื่องดื่ม Lychee Rose Black Tea series ให้กับแฟนคลับกลุ่ม Top Spender และ Lucky Fan ทั้ง 30 ท่าน รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB, IG และ TikTok ของ CHAGEE Thailand
มาร่วมสัมผัสรสชาติใหม่แห่งความลงตัวได้ที่ CHAGEE ทุกสาขา หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป