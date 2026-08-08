“แม่อุ๊ มณฑ์ลัชชา” นำทีมลูกหลานเซเลบ สร้างโมเมนต์อบอุ่นด้วยรัก

เอ็ม ดิสทริค ชวนคุณแม่และคุณลูกมาเติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งความสุข ผ่านแคมเปญ "EM DISTRICT EM MOMORIES" ร่วมสร้างความทรงจำพิเศษด้วยการใช้เวลาร่วมกัน ทั้งรับประทานอาหารมื้อโปรด เลือกของขวัญพิเศษ และเวิร์กชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย วันนี้-31 ส.ค. 69 ณ เอ็ม ดิสทริค
“แม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย” จูงลูกสาว “พะเพื่อน ชุติมณฑน์” และหวานสาวตัวน้อย “น้องจุนย่า” ดื่มด่ำกับมื้ออาหารในบรรยากาศอบอุ่น พร้อมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ FRED สร้างสรรค์ของขวัญวันแม่ด้วยตัวเอง
ลูกแก้ว-กรกมล ชิตพงศ์ จูงน้องลูก้าร่วมทำการ์ดวันแม่ภายในโซน EM JOY ชั้น 2 เอ็มควอเทียร์ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ถ่ายทอดความรัก ความรู้สึกถึงคุณแม่ผ่านการ์ดทำมือด้วยตัวเอง
บอสสอก-กมลพิพัฒน์ บุนนาค ควงคุณแม่มาเลือกหาของขวัญวันแม่ชิ้นพิเศษ เปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษ