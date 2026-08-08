เติมพลังกายด้วย “Sunday Reset” เตรียมใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ

ยัสปาล (JASPAL) เปิดตัวแคมเปญ “Sunday Reset” ถ่ายทอดแนวคิดของการเริ่มต้นใหม่ผ่านช่วงเวลาของการพักผ่อน การทบทวนตัวเอง และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย โดยเปลี่ยน "วันอาทิตย์" ที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่ Workday ให้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ ที่ช่วยเติมเต็มพลังกายและใจก่อนก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ของการทำงาน
หัวใจสำคัญของ Sunday Reset คือ แนวคิดที่ว่าการแต่งกายคือส่วนหนึ่งของการรีเซ็ตตัวเอง เพราะเสื้อผ้าไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราสวมใส่ แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึก บุคลิก และกำหนดจังหวะของวัน ผ่านการนำเสนอเสื้อผ้าที่ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับความประณีต ไม่ว่าจะเป็น Tailoring ที่สวมใส่สบาย ซิลลูเอตที่พลิ้วไหว หรือ Essentials Items ที่นำมาสไตลิ่งได้หลากหลาย
JASPAL นำเสนอแนวคิดของการแต่งตัวสำหรับวันอาทิตย์ ที่เปี่ยมด้วยความสง่างามแบบไม่พยายาม (Effortless Sophistication) พร้อมตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนเมืองที่ให้ความสำคัญกับทั้งความสบาย และความมีสไตล์ที่สามารถสะท้อนตัวตนของตัวเองได้
Sunday Reset ถูกถ่ายทอดแฟชั่นผ่านการเล่าเรื่องที่นำเสนอความหมายของกิจวัตรประจำวันในแบบของตนเอง ผ่านไลฟ์สไตล์ และการแต่งกายที่สะท้อนตัวตน แม้แต่ละคนจะมีวิธีการรีเซ็ตที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดล้วนเชื่อมโยงด้วยแนวคิดเดียวกันว่า การแต่งตัวอย่างตั้งใจสามารถเปลี่ยนทั้งความรู้สึก ความมั่นใจ และวิธีที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้