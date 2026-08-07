ของขวัญแห่งความงามรับวันแม่

เครื่องสำอาง คัฟเวอร์มาร์ค (COVERMARK) ชวนส่งต่อความงามเป็นของขวัญแทนความรักให้คนสำคัญในช่วงเทศกาลวันแม่ เมื่อชอปครบ 15,000 บาท รับฟรี Beauty Ensemble Collection ชุดของขวัญลิมิเต็ด มูลค่ารวม 6,000 บาท วันที่ 7-16 ส.ค. 69
พร้อมมอบโปรพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม เมื่อชอปครบ 10,000 บาท รับฟรี เซ็ตบำรุงผิวและผ้าพันคอ Floral Edition พร้อมถุงผ้า มูลค่ารวม 4,600 บาท หรือเมื่อชอปครบ 6,500 บาท รับฟรี ผ้าพันคอ Floral Edition พร้อมถุงผ้า มูลค่ารวม 1,300 บาท และเลือกรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 1 รายการ (ขนาดทดลอง) พบกับสิทธิพิเศษได้ที่เคาน์เตอร์ COVERMARK ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วประเทศ