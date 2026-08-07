เบ็คกี้ สกาย และ พิมมา ร่วมมิกซ์แอนด์แมตช์ Uniqlo LifeWear Fall/Winter 2026

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก นำแรงบันดาลใจจากสีสันของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ สร้างสรรค์สู่ไอเทมประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่อย่างมีสไตล์ ภายใต้คอนเซปต์ “Modern City Feelings” นำเสนอสไตล์ใหม่ๆ จากการนำเนื้อผ้า สีสัน และไอเทมต่างๆ มามิกซ์แอนด์แมตช์ ให้เข้ากับกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างลงตัว ผ่านนิทรรศการ 26FW Season Preview
Modern City Feelings
ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของผู้คน มุมมอง และช่วงเวลาต่าง ๆ ในแต่ละวัน สู่คอลเลคชันที่ผสาน งานฝีมืออันประณีตเข้ากับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานจริงได้อย่างลงตัว ผลลัพธ์คือเสื้อผ้าที่เรียบง่าย สวมใส่สบาย และมอบอิสระในการมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เข้ากับทุกโอกาส LifeWear Fall/Winter 2026 เชิญชวนให้ทุกคนค้นหาความหมายของการแต่งตัวที่สะท้อนตัวตน พร้อมตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาของชีวิต ผ่านไอเทมที่ออกแบบมาเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างมั่นใจในทุกวัน
ไฮไลต์ไอเทมประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 ประกอบไปด้วย
เสื้อตัวนอก
- คอลเลคชัน Casual Outerwear ฤดูกาลนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของกิจกรรมและการสร้างเลเยอร์ ผ่านไอเทมสำคัญอย่าง Coverall, Harrington Jacket สำหรับผู้ชาย หรือ Zipup Short Jacket, Utility Cotton Blend Parka สำหรับผู้หญิง ที่ออกแบบมาให้สวมใส่แบบเลเยอร์ได้อย่างลงตัว พร้อมมอบความสบายและความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในทุกวัน
- PUFFTECH แรงบันดาลใจจากการเดินทางและจังหวะชีวิตของผู้คนในเมือง สู่ PUFFTECH รุ่นใหม่ที่ผสานความเบาสบาย ความอบอุ่น และความคล่องตัว พร้อมฟังก์ชัน Packable ที่ช่วยให้พกพาได้อย่างสะดวกในทุกวัน
- Seamless Down ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตในเมืองช่วงฤดูหนาว Seamless Down มอบความอบอุ่นและการปกป้องจากลมด้วยเทคโนโลยีไร้ตะเข็บ พร้อมดีไซน์ที่สวมใส่ง่ายในหลากหลายโอกาส ฤดูกาลนี้มาพร้อมซิลูเอตและรายละเอียดที่ปรับให้เข้ากับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น
- HEATTECH สัมผัสความอบอุ่นที่เลือกได้ผ่าน HEATTECH ทั้ง 3 ระดับ พร้อมไฮไลต์ใหม่ HEATTECH Cashmere ที่มอบทั้งความอบอุ่นและความนุ่มเป็นพิเศษสำหรับฤดูหนาวนี้
เสื้อสเวต
ท่ามกลางเทรนด์การแต่งตัวที่ให้ความสำคัญกับความสบายและความเรียบง่าย เสื้อสเวตยังคงเป็นหนึ่งในไอเทมสำคัญของฤดูกาลนี้ ยูนิโคล่นำเสนอไลน์อัพที่ครอบคลุมตั้งแต่ Dry Sweat Full-Zip Parka, Sweat Overshirt ไปจนถึง Sweat Wide Pants ซึ่งผสานเนื้อผ้าที่สวมใส่สบายเข้ากับดีไซน์ที่ประณีต สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส ตั้งแต่การเดินทาง การทำงาน ไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวัน
กางเกง
ฤดูกาลนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากเทรนด์ซิลูเอตที่เน้นความผ่อนคลายและการเคลื่อนไหวที่คล่องตัว โดยมีกางเกงทรง Barrel, Culottes และ Easy Pants เป็นไฮไลต์สำคัญ พร้อมขยายทางเลือกด้วยไลน์อัพกางเกงยีนส์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทรงเข้ารูป ขาตรง หรือเอวสูงขากว้าง สะท้อนแนวคิดการแต่งกายที่ให้ความสำคัญกับทั้งความสบายและการแสดงออกถึงสไตล์เฉพาะตัวในชีวิตประจำวัน
ชุดลำลอง (Loungewear)
จากเทรนด์การแต่งตัวที่ให้ความสำคัญกับ ความสบาย ความยืดหยุ่น และการใช้งานได้ในหลายโอกาส ชุดลำลองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสวมใส่ภายในบ้านอีกต่อไป ยูนิโคล่นำเสนอคอลเลคชัน Loungewear และชุดชั้นในสำหรับผู้หญิง ภายใต้แนวคิด Effortless Charm และ Minimalist Classic ที่ผสานความนุ่มสบายเข้ากับดีไซน์ที่เรียบง่าย พร้อมสีสันและลวดลายที่หลากหลาย สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างลงตัวจากช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนสู่กิจกรรมนอกบ้านในทุกวัน
ผ้าฟลีซ (Fleece)
จากไอเทมที่เคยเชื่อมโยงกับอากาศหนาว ฟลีซได้พัฒนาเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในห้องแอร์ การเดินทาง หรือวันพักผ่อน โดยซีซันนี้ยูนิโคล่นำเสนอ Fleece Full-Zip Jacket, Half-Zip Fleece และ Fleece T-Shirt ที่ตอบโจทย์ทั้งความสบายและการแต่งตัวแบบเลเยอร์ในทุกวัน
ไอเทมผ้าถัก (Knitwear)
ตอบรับเทรนด์การเลือกเสื้อผ้าคุณภาพที่สามารถสวมใส่ได้ยาวนานและหลากหลายโอกาส ยูนิโคล่นำเสนอคอลเลคชัน Knitwear ที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับการสวมใส่ในทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่เดี่ยวในวันปกติ หรือสวมใส่แบบเลเยอร์ในช่วงอากาศเย็น โดยมีไอเทมคุณภาพอย่าง 100% Cashmere, Extra Fine Merino และ Soufflé Yarn ที่โดดเด่นด้วยน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย และเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันตลอดทั้งปี
ไอเทม Masterpiece ที่หยิบขึ้นมาใส่ในเมืองไทยได้ทุกวัน
ไอเทมที่สะท้อนความมุ่งมั่นของยูนิโคล่ในการพัฒนาเสื้อผ้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการปรับปรุงทั้งวัสดุ ดีไซน์ และฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงของผู้คนได้ดียิ่งขึ้น ในประเทศไทย ไอเทมอย่าง Super Non-Iron Shirt, Miracle Air, SUPIMA Cotton T-Shirt, AIRism และ UV Protection ล้วนเป็นตัวแทนของแนวคิดนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้แต่งตัวได้ง่าย สวมใส่สบาย และเหมาะกับการใช้งานตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นวันทำงาน วันพักผ่อน หรือการใช้ชีวิตในเมือง
คอลเลคชันพิเศษห้ามพลาดประจำซีซันส์
ฤดูกาลนี้ยูนิโคล่ยังนำเสนอคอลเลคชันพิเศษที่สะท้อนแนวคิดเดียวกัน ผ่านการผสานคุณภาพ การใช้งาน และการออกแบบที่เหนือกาลเวลา ตั้งแต่ความเรียบง่ายที่ผ่านการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องของ Uniqlo U ความร่วมสมัยที่สวมใส่ง่ายของ UNIQLO : C ไปจนถึงความงามแบบฝรั่งเศสใน UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS ซึ่งล้วนสะท้อนแนวคิดการสร้างเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริง และสามารถอยู่ในตู้เสื้อผ้าของผู้คนได้อย่างยาวนาน
26FW Uniqlo U
ฉลองครบรอบ 10 ปีของ Uniqlo U ภายใต้การดูแลของ Christophe Lemaire ด้วยคอลเลคชันในธีม “Confidence in Form” ที่สะท้อนแนวคิด LifeWear ผ่านเสื้อผ้าที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ให้ความสำคัญกับรูปทรง วัสดุ และการใช้งานที่สมดุล ผสานความสบายและการแสดงตัวตนเข้ากับดีไซน์เหนือกาลเวลาที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกวัน
26FW UNIQLO : C
คอลเลคชันจาก Clare Waight Keller ที่นำเสนอความเรียบหรูร่วมสมัย ผ่านการผสานโครงสร้างที่เฉียบคมเข้ากับเนื้อผ้าที่นุ่มสบาย โดดเด่นด้วยโทนสีประจำฤดูกาลอย่าง Brown และ Burgundy พร้อมสีไฮไลต์อย่าง Yellow และ Pink และไอเทมเด่นอย่าง Fluffy Cashmere Knitwear และ Leather Belt ที่ช่วยเติมความโดดเด่นให้กับลุคประจำวัน
26FW UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS
ความร่วมมือที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของ French Chic ผ่านมุมมองที่เรียบง่ายและสวมใส่ง่ายสำหรับชีวิตประจำวัน ได้แรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์ของชาวปารีส พร้อมนำเสนอไอเทมผ้าถัก ลูกฟูก และผ้าวูลเนื้อนุ่มที่เหมาะสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ไฮไลต์ด้วยเสื้อสเวตเตอร์ Henley Neck และกางเกง Culottes ที่ช่วยสร้างลุคแบบเลเยอร์และการแต่งตัวที่ดูดีได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เสื้อยืดลายกราฟิก UT
UT (UNIQLO T-shirt) คือแพลตฟอร์มที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเรื่องราวจากทั่วโลกผ่านเสื้อยืด โดยร่วมงานกับศิลปิน คาแรคเตอร์ แบรนด์ และผลงานระดับโลกหลากหลายแขนง เพื่อเปลี่ยนเสื้อยืดให้เป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงตัวตนและความชื่นชอบของผู้สวมใส่
ในฤดูกาลนี้ UT ยังคงนำเสนอคอลเลคชันที่หลากหลายจากโลกของมังงะ ศิลปะ ภาพยนตร์ และเกม พร้อมไฮไลต์สำคัญ ได้แก่
- MANGA 100 คอลเลคชันที่เฉลิมฉลองผลงานมังงะระดับตำนานและคาแรคเตอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก
- Art UT ที่นำผลงานจากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำและศิลปะแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอย่าง Ukiyo-e มาถ่ายทอดผ่านเสื้อยืด
- Mario Kart World ที่นำความสนุกและสีสันของโลกเกมมาสู่คอลเลคชัน UT
- Disney's Stitch in Thailand คอลเลคชันพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของยูนิโคล่ ประเทศไทย โดยนำ Stitch มาถ่ายทอดผ่านแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมด้านความยุ่งยืนเพื่อ LifeWear for a Lifetime
ยูนิโคล่เชื่อว่าเสื้อผ้าที่ดีควรถูกออกแบบมาให้สวมใส่ได้ยาวนาน ทั้งในด้านคุณภาพ การใช้งาน และความผูกพันกับผู้สวมใส่ ภายใต้แนวคิด LifeWear for a Lifetime ยูนิโคล่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับเสื้อผ้าตลอดอายุการใช้งาน พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดูแล ซ่อมแซม นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล
RE.UNIQLO
โครงการด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ที่ขับเคลื่อนแนวคิด Circular Economy ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle โดยลูกค้าสามารถนำเสื้อผ้ายูนิโคล่ที่ไม่ใช้แล้วมาคืนผ่าน RE.UNIQLO Collection Box ได้ทุกสาขา เพื่อนำไปบริจาค ใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลให้เกิดคุณค่าใหม่อีกครั้ง
RE.UNIQLO STUDIO
ต่อยอดแนวคิดการยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าผ่าน RE.UNIQLO STUDIO ที่ให้บริการซ่อมแซมและปรับแต่งเสื้อผ้า เพื่อช่วยให้เสื้อผ้าตัวโปรดสามารถอยู่กับคุณได้ยาวนาน โดยสามารถนำทั้งเสื้อผ้ายูนิโคล่ที่ซื้อใหม่หรือที่มีอยู่แล้วมาปักลวดลายเพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ หรือช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าตัวโปรดให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ในปี 2026 นี้ ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้ก้าวสู่ปีที่ 15 ยูนิโคล่ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบ LifeWear ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทย ผ่านคอลเลคชัน Fall/Winter 2026 ภายใต้คอนเซปต์ “Modern City Feelings” ที่นำเสนอทั้งเทรนด์การแต่งกาย ไอเทมใหม่ประจำฤดูกาล นวัตกรรมเพื่อความสบาย และคอลเลคชันพิเศษที่หลากหลาย สามารถสัมผัสคอลเลคชันล่าสุดได้แล้วที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ และทาง UNIQLO Online Store ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/lifewear-collection/women