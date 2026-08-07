เมกาบางนา ชวนเลือกของขวัญในงาน “MEGA GIFT FOR HER”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา (MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันแม่ด้วยงาน “MEGA GIFT FOR HER” ชวนทุกคนมาเลือกสรรของขวัญแทนความรัก ความห่วงใย และคำขอบคุณให้แก่ผู้หญิงคนสำคัญในชีวิต หรือช้อปของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อเติมเต็มความสุขในแบบของตัวเอง มีให้เลือกสรรครบครันทั้งแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ไอเทมจากหลากหลายแบรนด์ดัง ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2569 – 18 สิงหาคม 2569 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ภายในงานพบกับร้านค้าแฟชั่นที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสไตล์และความคุ้มค่า ได้แก่ MIRAH แบรนด์ที่มีการออกแบบที่คลาสสิค ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็สามารถหยิบออกมาใส่ได้เสมอ, PETCHPLOY แบรนด์แฟชั่นสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ถ่ายทอดความสง่างามและความมั่นใจผ่านทุกดีไซน์, KUKU กับเสื้อผ้า ชุดเดรส และชุดว่ายน้ำในสไตล์เรียบหรู รวมถึง A.MOMENT แบรนด์ไทยยอดนิยมในกลุ่มวัยรุ่นและสายแฟชั่น โดดเด่นด้วยงานออกแบบมินิมอลชิคและคัตติ้งเนี้ยบ
เพิ่มความโดดเด่นให้ทุกลุคด้วย SUNEV แบรนด์หมวกแฟชั่นสัญชาติไทยคุณภาพระดับพรีเมียม, MAISON DE AURI
แบรนด์กระเป๋าผ้านิต (KNIT BAG) สัญชาติไทยที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในไทยและเอเชีย ด้วยงานถักคุณภาพ สีสันเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจน SHOES REPUBLIC ร้านรองเท้าและกระเป๋าเพื่อสุขภาพแฟชั่นจากญี่ปุ่นและยุโรป และ KT OPTIC อาณาจักรแว่นตาชั้นนำของไทย พร้อมกรอบแว่นสายตาและแว่นกันแดดจากกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก
เอาใจสายบิวตี้ด้วยไอเทมดูแลตัวเองที่เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ ไม่ว่าจะเป็น FOREO แบรนด์เทคโนโลยีความงามชื่อดังสัญชาติสวีเดน ที่ทำให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่าย, KINUJO แบรนด์อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมและดูแลเส้นผมระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยนวัตกรรมที่ช่วยถนอมเส้นผมและลดปัญหาผมแห้งเสีย และ LABLISS LEBLOOM ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผมสัญชาติไทย ที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติ
ปิดท้ายด้วยไลฟ์สไตล์สโตร์ที่รวมไอเดียของขวัญไว้อย่างครบครัน ทั้ง AT FIRST แหล่งรวมแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ไอเทม และแกดเจ็ตจากแบรนด์ดังในโซเชียลมีเดียและต่างประเทศไว้ในที่เดียว และ WISH & CO. ร้านบูติกสินค้าลิขสิทธิ์แท้ที่คัดสรรสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ บิวตี้ และเครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ MAD BEAUTY, COUTURE KINGDOM และ GAME ON
พิเศษ! สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถสะสมคะแนนจากทุกใบเสร็จภายในงาน (มีตราประทับ) ครบทุก 500 บาทต่อใบเสร็จ เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมาย
ร่วมส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ผ่านของขวัญชิ้นพิเศษให้ผู้หญิงคนสำคัญ หรือมอบเป็นรางวัลให้ตัวเองในงาน “MEGA GIFT FOR HER” ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569–18 สิงหาคม 2569 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา