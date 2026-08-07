ฌอน โพเอม ปล่อยแฟชั่นอันเดอร์แวร์ชื่อ แทงเก่ง

“ชวนล ไคสิริ” ไทยดีไซเนอร์ชื่อดังและผู้ก่อตั้งแบรนด์โพเอม (POEM) หรือที่ในวงการแฟชั่นกันติดปากว่า “ฌอน โพเอม” ได้ปล่อยภาพแฟชั่นอันเดอร์แวร์สำหรับผู้ชายคอลเลกชั่นใหม่ในชื่อ “แทงเก่ง” ทำเอาสาวๆ หลายคนตาโต จนอยากเหมาซื้อไปให้คุณแฟนหนุ่มและสามีที่บ้านใส่กันแทบไม่ทันเลยทีเดียว โดยการปล่อยภาพแฟชั่นครั้งนี้ ได้เลือกนายแบบหุ่นแน่นๆ ผิวแทนๆ มาสวมใส่อันเดอร์แวร์ที่สกรีนขอบภาษาไทยด้วยถ้วยคำสุดโดนใจ ใครเห็นเป็นต้องโฟกัสคำว่า แทงเก่ง กันเป็นทิวแถว แถมเจ้าตัวยังปิดท้ายภาพแฟชั่นเซตด้วยอันเดอร์แวร์ที่สกรีนคำว่า “ออริจินัลแก๊งสเตอร์” อีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้แบรนด์โพเอมได้ปล่อยคอลเลกชั่นอันเดอร์แวร์ที่สกรีนขอบภาษาไทย จนสร้างความฮือฮามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคำว่า นี่ยังไม่เกร็งนะครับ, พี่รู้พี่มันเสว และตัวซีเคร็ท เป็นต้น
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Cr.Sean_poem