พาย ณ นคร & ฟา เบเนเดทตี้ เปิดพื้นที่รับเพื่อนในงาน Italasia Festa

อิตาเลเซีย (Italasia) จัดงานใหญ่แห่งปี “Italasia Festa” พลิกโฉม The Event Hall ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กของคนรักไลฟ์สไตล์และเครื่องดื่มนำเข้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6–9 สิงหาคม 2569 ด้วยความโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมในฐานะจุดหมายปลายทางด้านลักชัวรีและไลฟ์สไตล์ ที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำและตอบโจทย์ลูกค้าที่มีรสนิยม ทำให้งานครั้งนี้สามารถถ่ายทอดตัวตนของ Italasia ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมนำเสนอสินค้าคัดสรร ทั้งเครื่องดื่มนำเข้าชั้นนำ กาแฟ illy ไซรัป Monin รวมถึงเครื่องแก้วและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านจากแบรนด์ดังมาไว้ในที่เดียว
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Cr.Vampye
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