ไมร่า รามณรงค์ ปล่อยแฟชั่นชุดนอน ธัญญ่า เองตระกูล ร่วมออกแบบ

หลังจากประสบความสำเร็จกับ Charlotte Penderie แบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่ได้รับความนิยมในหมู่คุณแม่มาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด “ไมร่า รามณรงค์” น้องสาวคนสวยของ “ธัญญาเรศ (ธัญญ่า) เองตระกูล” ได้เปิดตัว Solen Maison แบรนด์ชุดนอนนุ่มสบาย โดยประเดิมคอลเลกชันแรกด้วยการชวนพี่สาวสุดที่รักธัญญ่า เองตระกูล มาร่วมถ่ายทอดลุคสุดละมุนผ่านชุดนอนดีไซน์เรียบหรู นุ่มสบาย และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ในแบบฉบับของแบรนด์ สะท้อนนความใส่ใจในทุกรายละเอียด
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของไมร่าในการต่อยอดความสำเร็จจากโลกแฟชั่นเด็กสู่แบรนด์ที่ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกวัย พร้อมส่งต่อมุมมองใหม่ของการพักผ่อนที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยรสนิยมและความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด
หากต้องการติดตามข้อมูลและคอลเลกชันล่าสุดของ Solen Maison ก็คลิกไปได้ที่ Instagram : @solenmaison
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