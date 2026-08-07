“ชวมณฑ์ ปวโรดม” นำทีมน้องๆ สวมชุดผ้าไทยสาธิตการไหว้

“การไหว้” ในแบบของไทย จะเป็นการประนมมือแบบประกบฝ่ามือหากัน นิ้วชิด ศอกแนบชิดลำตัว ผู้ชายให้ยืนตรงแล้วค้อมตัวลงพร้อมยกมือขึ้นไหว้ ส่วนผู้หญิงให้ถอยเท้าข้างหนึ่งไปข้างหลัง แล้วย่อตัวลงเล็กน้อย พร้อมยกมือขึ้นไหว้
วิธีการไหว้จะมี 3 ระดับได้แก่ การไหว้พระ, การไหว้ผู้ใหญ่ และการไหว้บุคคลทั่วไป โดยการไหว้พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นให้หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผาก ส่วนการไหว้ผู้ใหญ่ ให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก และปลายนิ้วชี้จรดหว่างคิ้ว หากเป็นการไหว้บุคคลทั่วไปและผู้เสมอกัน ให้หัวแม่มือจรดที่ปลายคาง และปลายนิ้วชี้แตะที่จมูก
ในฐานะที่ “ฝน-ชวมณฑ์ ปวโรดม” ทายาทนักธุรกิจกระเป๋าหนังเอ็กโซติกแบรนด์ S’uvimol ที่ต่อยอดธุรกิจสู่แบรนด์ Maison SVM และ MeiMei ซึ่งนำทั้งผ้าปาเต๊ะ ผ้าไทย และผ้าไหม มาทำชุดผ้าถุงคู่กับกระเป๋าเข้าเซ็ตกันอย่างสวยงาม วันนี้ เธอจึงชวนน้องๆ มาสวมเสื้อผ้าแบบไทยสวยหรูดูดี พร้อมสาธิตมารยาทไทย อย่าง การไหว้แบบถูกวิธี งานนี้สาวฝนบอกว่า “กำกับเอง พากย์เอง คิด Theme หน้า-ผมเอง งานมือสมัครเล่นมาก รอบหน้าไม่ทำเองแล้ว 😂แต่ใดๆ ภูมิใจในตัว Little Sis ฟ้าฟี่กับรุนนี่มาก”
Cr. IG : fonnpavarodom
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