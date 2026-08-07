LYN ฉลอง25 ปี!? อวดไอเทมเด่น 2 คอลเลกชัน

ลิน (LYN) เปิดฤดูกาล Fall 2026 พร้อมฉลองครบรอบ 25 ปี ภายใต้แนวคิด “LYN LEGACY” ผ่านสองคอลเลกชันล่าสุด “THE LYN COLLECTIVE” จาก LYN และ “INFINITE KINDRED” จาก LYN Infinite
“THE LYN COLLECTIVE” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ LYN ผ่านกระเป๋าหลากหลายซิลลูเอตในโทนสีเรียบหรู โดยมีโลโก้ตัวอักษร LYN เป็นดีเทลสำคัญ นำโดยรุ่น Wendy Brighton กระเป๋าทรงโค้งมนพร้อมฟังก์ชันซิปด้านบนและสายสะพายประดับคลิปหนีบผมแฟชั่น ตามด้วยรุ่น Dasha ดีไซน์มินิมัลลายเพชรสลับปมเชือกและพวงกุญแจตกแต่ง, รุ่น Alicia โดดเด่นด้วยลายควิลต์ Chevron และคัตเอาต์รูปหัวใจบริเวณซิป มีทั้งเวอร์ชันผ้าเดนิมและกระเป๋าสะพายสายโซ่ ส่วนรุ่น Alenza นำผ่านงานควิลต์และซิลลูเอตโค้งมน
ขณะที่ LYN Infinite นำเสนอคอลเลกชัน “INFINITE KINDRED” ผ่านไอเทมที่เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจ ประกอบด้วยรุ่น Katseye กระเป๋าทรงโท้ตและ Duffle ในลายพิมพ์โลโก้ Infinite ผสานลายอุ้งเท้าแมวและชาร์ม Mini Purse รูปแมว ตามด้วยรุ่น Amitie ผ่านลายพิมพ์สัตว์บนไอเทมหลากหลาย ส่วนรุ่น Abeny มาในลาย Polka Dot และเทคนิค Laser Cut บนกระเป๋าทรง East-West Shoulder Bag และ Bucket Bag สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเรียบหรู รุ่น Morra ผสานดีไซน์เหนือกาลเวลาเข้ากับฟังก์ชันอย่างลงตัว ผ่านสายเข็มขัด ชาร์ม Pocket และพู่ตกแต่งในเฉดสีคลาสสิก ปิดท้ายด้วยรุ่น Everest ไลน์กระเป๋าสำหรับผู้ชาย นำโดยกระเป๋าทรง Hobo ในโทนสีนูทรัลอย่างสีนู้ดและสีดำ พร้อมกระเป๋าคาดเอวสีเบจสำหรับทุกลุค