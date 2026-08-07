7 ดีไซเนอร์แบรนด์ไทย! ยกระดับผ้าไหมมัดหมี่สู่โอต์กูตูร์

เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล” EM DISTRICT SENSE OF THAI 2026 ปีที่ 5พร้อมการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ATELIER DE GRÂCE HAUTE COUTURE ณ ชั้น 5 SPHERE HALL เอ็มสเฟียร์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า 5 ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับ “ผ้าไทย” โดยเฉพาะ “ผ้าไหมมัดหมี่” ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืน
เป็นครั้งแรกที่ผลงานคอลเลกชัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ไทย ผ่านการรังสรรค์โดย 7 ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทย อย่าง TIRAPAN, THEATRE, ASAVA, ISSUE, CHAI GOLD LABEL, VATIT ITTHI และ KLOSET
พร้อมเผยโฉม Haute Couture Collection อันทรงคุณค่า ที่ได้รับการเติมเต็มความสมบูรณ์ด้วย Masterpiece High Jewellery และ Iconic Fine Jewellery จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI เพื่อสะท้อนความงดงามของแฟชั่นไทยสู่ระดับสากล
Cr.IG : @amatyai
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