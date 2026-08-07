"ฌอน โพเอม" โชว์ทะเบียนสมรสผู้บริหารหนุ่มร้านเพชรแบรนด์ดัง! ที่แท้เรื่องโอละพ่อ!

ทำโซเชียลสะเทือนเมื่อ "ฌอน-ชวนล ไคสิริ" หรือ "ฌอน โพเอม" เจ้าของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังที่เราคุ้นกันดี เผยรูปภาพกระดาษใบสำคัญที่ลักษณะคล้ายใบทะเบียนสมรส เคียงข้างกับหนุ่มตี๋หน้าคุ้นๆ ซึ่งก็คือ "จอน-สิรพัฐ พิพัฒน์วีรวัฒน์" ทายาทเจ้าของร้านเพชรชื่อดัง Dermond ณ หน้าที่ว่าการเขตบางรัก พร้อมกับแคปชั่นว่า "ทุกคนครับ..." ทำเอาชาวเน็ตแห่กันมายินดีกับข่าวดีด้านความเท่าเทียมทางเพศ
แต่ที่ไหนได้วันถัดมาเจ้าตัวก็มาเฉลยว่ายังไม่ใช่การประกาศสละโสด แต่เป็นการ "แต่ง" กับ "งาน" ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าตัวกับพ่อหนุ่มจอนแห่ง Dermond ทำเครื่องเพชรคอลเลกชันพิเศษขึ้นมา ที่เหมาะกับคู่รัก ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของคอลเลกชันนี้ว่า "DERMOND x POEM การผสานศาสตร์แห่ง Luxury Craftsmanship ของ DERMOND เข้ากับศิลปะแห่งซิลูเอตอันเป็นเอกลักษณ์ ของ POEM ถ่ายทอดผ่านแหวนสองวงที่ต่างงดงามใน ตัวเอง ก่อนจะหมุนประสานเข้าหากันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แนวคิด Reimagined Love เมื่อความรัก ออกแบบได้ ความรักจึงไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองให้เหมือน กัน แต่คือการยอมรับในทุกความแตกต่าง และเลือก เติบโตเคียงข้างกันโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง"
เรียกว่าสร้างเป็นไวรัลจนชาวเน็ตตะลึง คิดว่ามีคู่รักประกาศข่าวดีกันอีกคู่ แต่เรื่องราวโอละพ่อยังไม่จบเพียงเท่านั้น!! เพราะงานนี้ "เอ๋ย สุทธิดา จีระพันธุ์" ภรรยาตัวจริงของ หนุ่มจอน มาประกาศตามหาสามีกลางโซเชียล หลังจากที่แชทแตกไปแล้วอีกด้วย! เรียกว่าเล่นกันสมจริงทุกบทบาท
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สรุปก็คืองานนี้เป็นงาน Collab ไม่ใช่งานแต่งงานนะคะชาวเน็ต
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