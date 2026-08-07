สำรวจเส้นทางชีวิตเชื้อพระวงศ์ยุโรป เรียนจบแล้วไปทำไรกันบ้าง !?

ผ่านฤดูกาลเรียนจบกันไป นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายก็ถึงคร่าเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิต บางก็ศึกษาต่อ บางก็เริ่มชีวิตการทำงาน บรรดาเหล่าทายาทเชื้อพระวงศ์ของยุโรปก็เช่นเดียวกัน ลองไปดูกันว่าแต่ละคนจะเดินหน้าต่อไปทางไหนกันบ้าง
เจ้าหญิงเอลิซาเบธ มกุฎราชกุมารีแห่งเบลเยี่ยมวัย 24 ปี ที่เพิ่งจบการศึกษาปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาหมาดหมาด ก็เตรียมขอใช้ชีวิต Gap year พักผ่อนหลังเรียนจบตามธรรมเนียมของเด็กฝรั่ง ด้วยการออกทริปล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก โดยแพลนจะเริ่มออกเดินทางจากเกาะคานารี่ไปสู่แคริบเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม เพื่อรอให้จบมรสุมเฮอร์ริเคนไปเสียก่อน โดยเตรียมตัวใช้เวลา พักผ่อน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ก่อนบินกลับไปรับเริ่มต้นภารกิจอันหนักอึ้งในฐานะมกุฎรากุมารีต่อไป
ส่วนทางด้านน้องสาวคนสุดท้อง เจ้าหญิงเอเลโอนอร์ วัย 18 ปี ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับชั้นมัธยม ก็เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างแดนเช่นเดียวกับพี่ๆ โดยจะไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอูเทรกต์ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเตรียมตัวเดินทางไปใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างแดนตั้งแต่ช่วยเดือนกันยายนนี้
ถัดมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เจ้าหญิงอารียาน พระธิดาองค์สุดท้องของกษัตริย์วิลเลม อเล็กซานเดอร์ และ พระราชินีมักซิมา แห่งเนเธอแลนด์ ที่เพิ่งเสร็จสิ้น Gap Year ก็เตรียมตัวเข้าศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองเดลฟท์ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ในช่วงเดือนกันยายนนี้
ด้านประเทศเดนมาร์ก เจ้าหญิงอิซาเบลล่า พระธิดาองค์ที่สองของ กษัตริย์เฟรเดอริกและราชินีแมรี่ หลังเรียนจบระดับมัธยมแล้ว ไม่เลือก Gap Year หยุดพักเหมือนกับพี่ชาย แต่เธอพร้อมเดินหน้าต่อทันที โดยเลือกเข้าผึกทหารกับกองทัพ ซึ่งเธอจะเข้าร่วมฝีกยาว 11 เดือนเลยทีเดียว และจากข่าวล่าสุดที่ประกาศออกมาคือ พระองค์ขอไม่รับเบี้ยหวัดรายเดือนจากกองทัพเลย โดยจะทรงดำเนินชีวิตด้วยทุนทรัพย์ของตนเองที่ได้การสนับสนุนจากพระบิดาพระมารดาและเจ้าชายคริสเตียน พระเชษฐา