คริสปี้ ครีม เสิร์ฟโดนัทมัทฉะ 4 รสชาติ

ดร. ตุ๊ก-อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ชวนสัมผัสเสน่ห์ของมัทฉะคุณภาพเยี่ยมผ่านคอลเลกชัน “Matcha Series” รังสรรค์เป็นโดนัทเคลือบมัทฉะ 4 รสชาติใหม่
คลาวดี้ มัทฉะ คัสตาร์ด นามะ (Cloudy Matcha Custard Nama) โดนัทสอดไส้ฮอกไกโดมิลค์คัสตาร์ดเนื้อเนียน ท้อปปิ้งรสนมฮอกไกโดและไอซิ่งชูการ์ หอมละมุนกลมกล่อมในทุกคำ
มัทฉะ ยูซุ ครีม (Matcha Yuzu Kreme) โดนัทเนื้อนุ่มสอดไส้ยูซุคัสตาร์ด เพิ่มเปลือกยูซุอบแห้ง
อูจิ มัทฉะ บราวน์ ชูการ์ (Uji Matcha Brown Sugar) โดนัทสอดไส้บราวน์ชูการ์ครีมฉ่ำๆ โรยผงมัทฉะ ประดับด้านบนด้วยไข่มุกบราวน์ชูการ์
มัทฉะ สตรอว์เบอร์รี ดีไลท์ (Matcha Strawberry Delight) โดนัทเนื้อนุ่มราดซอสสตรอเบอร์รีพร้อมโรยไอซิ่งชูการ์ ตกแต่งตรงกลางด้วยสตรอว์เบอร์รีเกลซ
ลิ้มลองความอร่อยเข้มของมัทฉะระดับพรีเมียมได้ตั้งแต่วันนี้–31 ส.ค. 69 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา