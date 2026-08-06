50 ปีบ้านและสวนแฟร์ “ความสุขแบบบ้านบ้าน”

ใครยังไม่ไปงานนี้ “บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2026” รีบเลย! เพราะยังเหลืออีกไม่กี่วัน วันที่ 9 ส.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย ที่ ไบเทค บางนา พบกับ "ความสุขแบบบ้านบ้าน" ร่วมฉลองไปกับแคมเปญ "บ้านและสวน 50 ปี ความสุขในทุกช่วงชีวิต-Happiness in Every Chapter of Life
รวบรวมไอเดียการอยู่อาศัย การตกแต่งบ้าน และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจไว้ในงานเดียว กับร้านค้าคุณภาพครบทุกหมวด ทั้งต้นไม้และของแต่งสวน เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้าน งานคราฟต์ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวและเอาต์ดอร์ พร้อมโปรโมชันและกิจกรรมตลอดการจัดงาน
ขนทัพ 7 โซนไฮไลต์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เริ่มต้นกับ นิทรรศการครบรอบ 50 ปีบ้านและสวน พร้อมร่วมโหวต บ้านและสวน Awards 2026 สาขา People's Choice อิ่มอร่อยกับเครื่องดื่มและขนมเมนูพิเศษธีม 50 ปี ชวนมาปลูกผักพื้นบ้านกินเองและเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งยังชวนมา “Home Check-up” ตรวจสุขภาพบ้านอย่างตรงจุด และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย