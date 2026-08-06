ดีเซลอวดลุคเดนิมสุดเท่!? บนฉากแห่งความหรูหราร่วมสมัย

ดีเซล (DIESEL) เปิดตัวแคมเปญเดนิม ประจำปี 2026 ผ่านมุมมองร่วมสมัย แฝงอารมณ์ขัน โดยมีสมาชิกในครอบครัวเดนิมจากหลากหลายเจนเนอเรชัน เพศ และเชื้อชาติ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเดนิม ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ เป็นได้ทั้งสัญลักษณ์ของความหรูหราและเสื้อผ้าของทุกๆ คน ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยในเวลาเดียวกัน
พร้อมนำเสนอแนวคิดใหม่ของเสรีภาพ การแสดงออกถึงตัวตน และความเป็นปัจเจกบุคคล ในฐานะคุณค่าที่สูงส่งที่สุดของสังคมร่วมสมัย ขนบธรรมเนียมถูกตีความใหม่ อัตลักษณ์มีความลื่นไหล และเป็นตนเองอย่างแท้จริง
แฟชั่นเซตนี้ถูกนำมาผสานกับธรรมเนียมของภาพวาดเหมือนบุคคลในอดีต ผ่านฉากหลังที่เป็นห้องรับรองอันยิ่งใหญ่ และเฟอร์นิเจอร์คลาสสิก ท่าทางอันสง่างาม รวมถึงทรงผมและเมกอัพที่ดูสุภาพแบบอนุรักษ์นิยม ตัดกับลุคเดนิมใหม่ล่าสุดที่โดดเด่นสะดุดตา เดนิมเฉดสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องแต่งกายประจำตระกูล ที่สมาชิกทุกคนสวมลุคเดนิมเต็มตัวที่ Made in Italy ที่ผสานมรดกด้านเดนิมเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัย
อีกทั้งเดนิมเซลเวจและการฟอกสไตล์วินเทจ ช่วยเพิ่มความรู้สึกเหนือกาลเวลา พร้อมสะท้อนความภาคภูมิใจในงานฝีมือเดนิมของอิตาลี Summer Low Waist และ Biker Belt ช่วยนิยามสัดส่วนช่วงเอวในรูปแบบใหม่ สะท้อนจิตวิญญาณแห่งการท้าทายขนบธรรมเนียม ขณะเดียวกัน ยังคงยึดมั่นในรากฐานของแบรนด์ ซิลลูเอตเด่นที่สื่อถึงความโอ่อ่าและทรงอำนาจ ได้แก่ กางเกงทรงขากว้างพิเศษและทรงบาร์เรล เช่น D-Macro และ D-Khelz รุ่นใหม่ล่าสุด รวมถึงแจ็กเกตเดนิมครอปที่ช่วยเติมเต็มสัดส่วนใหม่ของคอลเลกชัน
ทั้งยังเพิ่มลูกเล่นเป็นกระเป๋ารุ่นใหม่ประจำฤดูกาล กับกระเป๋า D-Line ทรงโฮโบที่ตีความผ่านเดนิม พร้อมตกแต่งด้วยหัวเข็มขัด Oval D ขณะที่ 1DR มาในเวอร์ชันเดนิมประดับคริสตัลอันหรูหรา นอกจากนี้ ยังเปิดตัวกระเป๋ารุ่นใหม่ D-One ซึ่งผลิตจากหนังที่มีความนุ่มแต่แข็งแรง โดดเด่นด้วยสายคาดเข็มขัดหลายเส้น Top of Form