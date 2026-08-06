“สกุล อินทกุล” ก้าวสู่บทบาทใหม่ ทัศนศิลปินร่วมสมัย

สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ร่วมกับ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก สมาคมมิตรภาพไทย-เนปาล และสกุล อินทกุล สตูดิโอ จัดนิทรรศการ Tiger & Torma: Timeless Tales of Nepal ศิลปะร่วมสมัยโดย อ๋อง-สกุล อินทกุล ศิลปินนักดอกไม้ชื่อดังระดับโลก ผู้ก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะทัศนศิลปินร่วมสมัย จัดแสดงวันที่ 1–30 ส.ค. 69 ณ RCB Galleria 4 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ชมฟรี!
นิทรรศการนี้ได้แรงบันดาลใจจาก “พรมเสือทิเบต” (Tibetan Tiger Rug) พรมทอมือโบราณที่มีลวดลายรูปเสืออันเป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองและ ‘ตอร์มา’ (Torma) เครื่องบูชาประดับดอกไม้ในวัฒนธรรมทิเบต โดยความร่วมมือข้ามวัฒนธรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนและการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผ่านการถักทอผลงานศิลปะจัดวางร่วมสมัย วิจิตรศิลป์ และสิ่งทอโบราณเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสนับสนุนชุมชนผู้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างแท้จริง
นิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะ 4 บทหลักๆ ซึ่งเชื่อมโยงงานหัตถกรรมดั้งเดิมของเนปาลเข้ากับศิลปะร่วมสมัย และแนวคิดด้านความยั่งยืน ได้แก่
The Torma Concept: พรมทอมือที่ได้แรงบันดาลใจจากพรมเสือทิเบต ผลิตด้วยวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทอด้วยฝีมืออันงดงามประณีตของปรมาจารย์ช่างทอแห่งเนปาล จัดแสดงคู่กับงานจิตรกรรมร่วมสมัยของ สกุล อินทกุล ซึ่งออกแบบลวดลายให้สอดรับกันราวกับเป็นผลงานชุดเดียว
Allo & Floral Installation Art: ศิลปะจัดวางที่ผสานดอกไม้สดเข้ากับเส้นใย ‘อัลโล’ (Allo) หรือกะเพราป่าฮิมาลายัน วัสดุธรรมชาติที่เติบโตอย่างยั่งยืน ถักทอด้วยมือโดยช่างฝีมือหญิงจาก Kumbeshwar Technical School
Dhaka Textile Installation: ผลงานสิ่งทอมือลายเรขาคณิตอันเป็นเอกลักษณ์โดย ชูนู บาสโตลา (Chunu Bastola) ปรมาจารย์ช่างทอชาวเนปาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
The Masterpiece: ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกของ ‘เทนซิน นอร์บุ’ (Tenzin Norbu) ศิลปินที่มีชื่อเสียงจากแคว้นดอลโป ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงแนวคิดทั้งหมดของนิทรรศการ ผ่านมุมมองที่หลอมรวมธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน