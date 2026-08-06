“SEA THE CHANGE” นิทรรศการรักษ์ทะเลแห่งปี ชมฟรีถึง 12 ส.ค.

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมออกเดินทางสู่โลกรักษ์ทะเล ผ่านงาน YOUNG รักษ์ทะเล : SEA THE CHANGE สร้างโลกทะเลใหม่ ด้วยมือเรา มหกรรมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลครั้งใหญ่แห่งปี ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ ลงมือทำ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูทะเลไทย ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2569 ณ NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เข้าชมฟรี
กระแสตอบรับล้นหลาม ผู้เข้าชมหลั่งไหลต่อเนื่อง
หลังเปิดงานเพียงไม่กี่วัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ครอบครัว นักท่องเที่ยว และผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน หลายโซนได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโรงภาพยนตร์ Immersive 360°, โซนแมงกะพรุนเรืองแสง, จุดถ่ายภาพโลกใต้ทะเล และกิจกรรม Workshop ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือเรียนรู้จริง
เสียงตอบรับจากผู้เข้าชมสะท้อนให้เห็นว่า งานนี้ไม่ใช่เพียงนิทรรศการ แต่เป็นประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกวัยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล และเห็นว่าการอนุรักษ์สามารถเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน
ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเล ผ่านประสบการณ์ Immersive 360°
เริ่มต้นการเดินทางด้วย Immersive Experience 360 องศา ที่พาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลผ่านภาพและเสียงรอบทิศทางสุดสมจริง พบฝูงสัตว์ทะเลและแมงกะพรุนยักษ์เรืองแสง ก่อนเข้าสู่เรื่องราวของวิกฤติทะเลไทย พร้อมเรียนรู้ว่าทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้
เปิดโลกเบื้องหลังการกอบกู้ทะเลไทย
ภายใน Exhibition Area ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้การทำงานของนักวิจัย นักอนุรักษ์ และหน่วยงานพันธมิตร ผ่านนิทรรศการที่เข้าใจง่ายและสามารถทดลองได้จริง อาทิ
- การส่องไมโครพลาสติกด้วยตนเอง
- การฟื้นฟูแนวปะการัง
- ห้องฉุกเฉินช่วยสัตว์ทะเล
- เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทะเล
- พระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทะเลของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
สนุกกับกว่า 30 กิจกรรม ตลอด 15 วัน
ผู้เข้าชมสามารถร่วมกิจกรรมและเวิร์กชอปมากกว่า 30 กิจกรรม ที่ออกแบบให้เหมาะกับทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น
- เวิร์กชอปปลูกปะการัง
- การเตรียมตัวสำหรับการดำน้ำเชิงอนุรักษ์
- การลดขยะสู่ทะเล
- กิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว
- เวทีเสวนาจากนักวิจัย นักอนุรักษ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านทะเล
- นิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทะเล
ชอปอย่างมีความหมาย สนับสนุนชุมชนและทะเลไทย
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Community Market ที่รวบรวมสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก และสินค้าจากเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทั่วประเทศ ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อพร้อมร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และร่วมสร้างคุณค่าให้ทะเลไทยอย่างยั่งยืน
เพราะการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นจากทุกคน
ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน นักดำน้ำ ครอบครัว หรือผู้ที่ไม่เคยคิดว่าทะเลเกี่ยวข้องกับชีวิต งาน SEA THE CHANGE จะทำให้ทุกคนค้นพบว่า “ทุกการใช้ชีวิตของเราล้วนเชื่อมโยงกับมหาสมุทร” และทุกคนสามารถร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ได้ด้วยสองมือของตัวเอง
ยังมีเวลา! เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง
ผู้ที่ยังไม่ได้มาเยี่ยมชม ยังสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์โลกใต้ทะเลแบบ Immersive 360° พร้อมกิจกรรมกว่า 30 รายการ ได้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ณ NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน
📍 สถานที่: NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
🗓 วันที่: 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 25698
🎟 เข้าชมฟรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
https://forms.gle/2zkKCb7M94x7j2DX8