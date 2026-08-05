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"แบมแบม" ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนใหม่ อาดิดาส ไทยแลนด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดเกมใหญ่! อาดิดาส ไทยแลนด์ คว้าซูเปอร์สตาร์ระดับโลก "แบมแบม" ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนใหม่ ถึงเวลาที่ทุกสายตาจะจับตาดูว่าโปรเจกต์ต่อไปจะสร้างความฮือฮาได้แค่ไหน... บอกเลยว่ามีอะไรให้รอติดตามอีกเพียบ