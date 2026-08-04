หกหนุ่ม K-Pop ‘BOYNEXTDOOR’ นั่งแท่น Global Brand Ambassadors Under Armour

ร่วมปลุกพลังการขับเคลื่อนตัวตน ผ่านการเปิดตัวแคมเปญระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หกหนุ่ม K-Pop ‘BOYNEXTDOOR’ พร้อมประเดิมด้วยไลน์สินค้า Bouncy Tee สะท้อนสไตล์และตัวตนที่แท้จริง วางจำหน่ายในประเทศไทย ปลายเดือนสิงหาคมนี้
Under Armour แบรนด์สปอร์ตชั้นนำระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง BOYNEXTDOOR คลื่นลูกใหม่แห่งวงการ K-Pop นั่งแท่น Global Brand Ambassadors คนล่าสุดอย่างเป็นทางการ โดยทั้ง 6 หนุ่มจะมาร่วมนำทัพแคมเปญใหม่ ‘Commit’ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮไลต์อย่าง Bouncy Tee ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเดิมความร่วมมือด้วยภาพยนตร์แคมเปญกลุ่ม ตามด้วยวิดีโอและภาพแฟชั่นเดี่ยวแสดงตัวตนของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งพาร์ตเนอร์ชิปในครั้งนี้หล่อเลี้ยงด้วยความเชื่อร่วมกันอย่างลึกซึ้ง ในเรื่องของการเติบโต ความมุ่งมั่นอันแท้จริง และการออกไปขับเคลื่อนทุกแรงปรารถนาในชีวิต
หกหนุ่ม ซองโฮ, รีอู, แจฮยอน, แทซาน, ลีฮัน และอุนฮัก แห่ง BOYNEXTDOOR ได้สร้างปรากฏการณ์มัดใจแฟนเพลงทั่วโลก ผ่านเสียงเพลงและการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวที่จริงใจและเป็นตัวเองอย่างแท้จริง ความหลงใหลในสิ่งที่รัก ความพร้อมที่จะโอบรับทุกช่วงเวลาของการเรียนรู้ และความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อพัฒนาตัวเองในทุกๆ วัน คือ DNA ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและค่านิยมที่ Under Armour ยึดมั่นมาโดยตลอด
BOYNEXTDOOR กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า
“พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ก้าวสู่การเดินทางบทใหม่ร่วมกับ Under Armour ครับ ที่ผ่านมาพวกเราทุ่มเททั้งไอเดียและพลังทั้งหมดที่มีให้กับทุกๆ งาน เพื่อถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงผ่านเสียงเพลงและการแสดงอยู่เสมอ แคมเปญ ‘Commit’ เลยมีความหมายกับพวกเรามากๆ เพราะมันคือการยึดมั่นและลุยให้เต็มที่กับสิ่งที่เราหลงใหล พวกเราตื่นเต้นและตั้งตารอที่จะได้แชร์สไตล์และพลังงานใหม่ๆ ร่วมกับทุกคนผ่านความร่วมมือในครั้งนี้ครับ”
นับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ Under Armour เคียงข้างและเป็นแรงสนับสนุนให้แก่ผู้ที่มีแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเสมอมา โดยมองว่า 'Performance' หรือศักยภาพที่แท้จริง ไม่ได้วัดกันแค่ในสนามแข่งขัน แต่นับรวมถึงความทุ่มเทในทุกๆ วันเพื่อทำในสิ่งที่มีความหมาย ซึ่ง BOYNEXTDOOR ได้สะท้อนทัศนคติอันแน่วแน่นั้นได้อย่างชัดเจน ผ่านการสร้างตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการเติบโตตามจังหวะของตัวเอง และการสร้างเส้นทางในแบบฉบับของตนอย่างแท้จริง
แคมเปญ ‘Commit’ จึงถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของ Under Armour ในการสื่อสารเรื่องศักยภาพร่างกาย (Performance) โดยเปลี่ยนจุดโฟกัสจาก "ผลชนะหรือผลลัพธ์" มาสู่ "แรงบันดาลใจและพลังใจที่ทำให้เราพร้อมลุกขึ้นมาสู้ในทุกๆ วัน" โดยถ่ายทอดผ่านผู้คนที่ใช้ชีวิตเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณเหล่านี้อย่าง BOYNEXTDOOR ในฐานะแอมบาสเดอร์กลุ่มแรกของแคมเปญ