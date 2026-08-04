จุ่มสนุกกับแก๊ง Brew Crew 6 เพื่อนซี้จากชาแบรนด์ดัง

เชื่อว่าใคร ๆ ก็มีกลุ่มเพื่อนที่เต็มไปด้วยคาแรกเตอร์ที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสายวางแผนที่จัดการทุกอย่าง เพื่อนผู้คอยรับฟัง หรือเพื่อนสายชิลล์ที่พร้อมไปด้วยกันทุกที่ เนื่องในวันมิตรภาพสากล (International Friendship Day) ปีนี้ CHAGEE ขอชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับแก๊งเพื่อนซี้ “Bes-Tea Brew Crew” คอลเลกชันตุ๊กตากล่องสุ่ม (Blind Box Plushies) จำนวน 6 คาแรกเตอร์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบุคลิกของเพื่อนที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี แก๊ง Bes-Tea จะเริ่มวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน CHAGEE
ความพิเศษของครอบครัว Bes-Tea ในปีนี้ อยู่ที่การดีไซน์ให้มีรายละเอียดสำหรับการแชร์โมเมนต์ดี ๆ ร่วมกัน นั่นคือ “ตุ๊กตาจับมือกันได้” โดยทุกตัวได้รับการออกแบบมาให้เชื่อมต่อเข้ากับอีกตัวหนึ่งได้ เปลี่ยนจากการสะสมเพียงชิ้นเดียว เป็นการสร้างเซ็ตสะสมร่วมกับเพื่อนซี้ จะสะสมเองให้ครบทั้งแก๊ง หรือแบ่งกันคนละตัวกับเพื่อนคนสนิทก็ได้ ไม่ว่าจะแบบไหน แก๊งเพื่อนซี้จะคอยโอบกอดและเคียงข้างกันเสมอ!
Brew Crew 6 เพื่อนซี้ ประกอบด้วย
• Tea Pot “สายวางแผน” – ผู้ดูแลตารางการเดินทาง จัดการจองร้านอาหาร และเป็นคนส่งข้อความในกลุ่ม “วันเสาร์นี้เรายังนัดกันเหมือนเดิมใช่ไหม?”
• Tea Cup “สายรับฟัง” – พื้นที่ปลอดภัยที่พร้อมรับฟังทุกเรื่องราว และคอยเก็บความลับให้เพื่อนไว้เป็นอย่างดี
• Tea Bag “สายชิลล์” – เพื่อนสนิทที่แค่ได้อยู่ใกล้ ๆ และใช้เวลาร่วมกันก็มีความสุขที่สุดแล้ว
• BO•YA “สายไกล่เกลี่ย” – ส่วนผสมที่ช่วยสร้างความผ่อนคลาย คอยประสานรอยร้าวเวลาที่แชตกลุ่มเริ่มดุเดือดเกินไป
• Peach Oolong “สายฮาปาร์ตี้” – ทั้งหวาน เต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ และเป็นคนแรกที่ตอบตกลงเสมอ
• Tea Whisk “สายพลังล้น” – ผู้ที่คอยปลุกพลังให้เพื่อน ๆ ทั้งแก๊งตื่นตัวและสนุกไปด้วยกัน
“เราออกแบบคอลเลกชัน Brew Crew ให้สามารถจับมือกันได้ เพราะสิ่งนี้คือภาพสะท้อนของมิตรภาพที่แท้จริง ซึ่งมักแสดงออกผ่านความใส่ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ และอยู่เคียงข้างกันในชีวิตประจำวัน ช่วงเวลาที่เราหวงแหนมากที่สุดมักเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่าย เช่น การอัปเดตชีวิตกันสั้น ๆ 5 นาที การดื่มเครื่องดื่มแก้วโปรดร่วมกัน หรือการมอบของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กัน” คุณมธุรดา ยงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด CHAGEE ประเทศไทย กล่าว พร้อมเสริมว่า “Bes-Tea Day คือคำขอบคุณจากใจของเราต่อทุกคนที่ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ เหล่านั้นร่วมกับเราเสมอมา”
ติดตามรายละเอียด วันเวลา และเงื่อนไขการร่วมสนุกกับของสะสมและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมด ได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ CHAGEE และทางแอปพลิเคชัน CHAGEE ตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกเซอร์ไพรส์ดี ๆ
CHAGEE Bes-Tea Day ช่วยย้ำเตือนว่ามิตรภาพอาจไม่ได้สร้างขึ้นจากเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ แต่ก่อตัวจากช่วงเวลาเล็ก ๆ ที่ได้แบ่งปันร่วมกันตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น การสั่งเครื่องดื่มให้กัน การแบ่งขนมทานคนละคำ หรือการมอบเซอร์ไพรส์ พร้อมความคิดที่ว่า “เห็นสิ่งนี้แล้วนึกถึงเธอ”
เพราะมิตรภาพที่แข็งแกร่งที่สุด ก็เหมือนกับการชงชาที่ดีที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลาปรุงอย่างพิถีพิถันทีละแก้ว