“ศาลาทิพย์” เสิร์ฟความอร่อยอาหารไทยต้นตำรับ เปิดเมนูใหม่ขนความอร่อยจากวัตถุดิบทั่วประเทศ

ลิ้มรสตำนานความอร่อยของอาหารไทยรสชาติต้นตำรับที่อยู่คู่ริมน้ำเจ้าพระยามากว่า 40 ปี ของ “ศาลาทิพย์” ร้านอาหารไทยของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ที่เปิดให้บริการความอร่อยในช่วงค่ำของทุกวัน เสิร์ฟอาหารไทยสารพัดเมนูในบรรยากาศของเรือนไทยไม้สักริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกค่ำคืน ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ทางร้านได้มีการเปลี่ยนแปลงเมนูโฉมใหม่จากเชฟญาณวิทย์ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยที่ขนเอาความอร่อยทั่วฟ้าเมืองไทยมาปรุงเสิร์ฟให้ได้อิ่มอร่อยกัน
ศาลาทิพย์ตั้งอยู่ด้านอาคารแชงกรี-ลา วิง ล้อมรอบด้วยสวนสวยมีต้นไม้ใหญ่น้อยรายล้อมเรือนไม้ทรงไทยที่ตั้งตระหง่านอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยา เรือนไม้สักสีเข้มให้บรรยากาศเรียบหรู ตกแต่งประดับประดาด้วยโคมระย้าเรือนโต พร้อมรับแขกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่นี่ให้บริการความอร่อยของอาหารไทยมาตั้งแต่เมื่อปี 2529
ตอนนี้เชฟญาณวิทย์ ธีรสมบูรณ์กุล พ่อครัวอาหารไทยของทางโรงแรมที่มีประสบการณ์ทำงานในครัวระดับสูงมาหลายสิบปี ได้เข้าร่วมงานกับแชงกรี-ลา มาตั้งแต่ปี 2546 ได้เข้าร่วมสร้างผลงานเทศกาลอาหารไทยในหลายประเทศ รวมทั้งเคยได้รับเกียรติให้ปรุงอาหารถวายเชื้อพระวงศ์มาแล้วหลายท่าน โดยเขามีความชำนาญด้านอาหารไทย ซึ่งได้ร่ำเรียนมาจากเชฟดังอย่างเชฟชาลี อมาตยกุล ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวครัวในวังและได้ปรุงอาหารถวายเชื้อพระวงศ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4
โดยเชฟญาณวิทย์ได้รังสรรค์เมนูใหม่ของศาลาทิพย์ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วประเทศและทั่วโลก มาปรุงเป็นเมนูแสนอร่อย อย่าง หอยเชลล์ลุยสวนที่ใช้หอยตัวอวบอ้วนเกรดซาชิมิราดน้ำยำรสเด็ดที่จัดเต็มด้วยเครื่องสมุนไพร
หมี่กรอบกุ้งแม่น้ำสูตรโบราณ ที่ตัวหมี่กรอบร่วนฟูรสนุ่มละมุนเข้ากันกับกุ้งแม่น้ำเนื้อแน่นๆ สดส่งตรงจากระนอง
ไก่ห่อใบเตย ที่หมักด้วยซอสทำเองสูตรเด็ด หมักค้างคืนให้เนื้อไก่มันนุ่ม รสเข้มเต็มคำหอมกลิ่นใบเตย รับประทานแบบต้องราดน้ำจิ้มได้เลย
ทอดมันปลากรายชิ้นหน้า เนื้อเด้งสู้ฟันเข้ากันได้ดีกับอาจาด และผักเคียง, ปูจ๋า ที่ใช้เนื้อปูสดแสนอร่อยกับเนื้อหมูที่ผสมสมุนไพรไทยยัดในกระดองปูและทอดไฟแรงรับประทานกับซอสบ๊วย, หมูคุโรบูตะย่างจิ้มแจ่ว หมูย่างเตาถ่านเนื้อนุ่มๆ ต้มยำกุ้งน้ำข้น ที่ใช้กุ้งเนื้อเด้งจากจังหวัดระนองเช่นเดียวกัน, ปูก้อนผัดพริกเหลือง ที่ใช้ปูดำจากสุราษฎร์ธานี เนื้อกรรเชียงก้อนอวบโตมาปรุงแบบเต็มปากเต็มคำ, มัสมั่นแกะใช้เนื้อออสเตรเลียที่ผ่านการตุ๋นนานกว่า 3 ชั่วโมง จนนุ่ม มารับประทานกับพริกแกงมัสมั่นสุดเข้มข้นพร้อมมันฝรั่งต้มและหอมใหญ่
แกงเหลืองปลาริวกิว รสเข้มตามสไตล์ภาคใต้ ไข่ปลาลูกโต และเนื้อปลาชิ้นหนา เข้าเนื้อรสน้ำแกงจัดจ้าน
กุ้งลายเสือซอสมะขาม ที่เนื้อกุ้งแน่นๆ เข้ากันกับซอสมะขามที่ปรุงมาแบบทั้งเปรี้ยว หวาน กลมกล่อม
ปลากระพงสามรส ที่ได้ส่วนผสมพิเศษอย่างสับปะรดภูแลจากจังหวัดเชียงรายที่หวานหอม
หรือขนมหวานแบบไทยๆ อย่างข้าวเหนียวมะม่วง 2 สี ที่ใช้ข้าวเหนียวสีชมพูจากอังคัก (วัตถุดิบอาหารจีนที่ใช้ทำหมูแดง) และข้าวเหนียวเขี้ยวงูจากเชียงราย มากินกับมะม่วงสุดชิ้นหวานราดด้วยหัวกะทิเข้มข้น
ใครอยากไปลิ้มลองเมนูอาหารไทยรสเลิศเหล่านี้ไปรับประทานกันได้ที่ศาลาทิพย์ ทีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. โดยจะมีเหล่านางรำมาแสดงร่ายรำไทยท่วงท่าอ่อนช้อยให้รับชมในช่วงเวลา 19.30 – 21.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 0 2236 9952 หรือ 0 2236 7777