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นักเรียนเก่า AUA รวมใจสร้างกุศล ฉลอง 200 ปีไทย-อเมริกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เก่ง ตรงดี,ดร.พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์ และพรวิช ศิลาอ่อน
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The American University Alumni Association) หรือ AUAA จัดการแสดงมิวสิคัล Bridge Across Time: Celebrating 200 Years of Thai-American Friendship ฉลอง 200 ปี แห่งมิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา พร้อมหารายได้สนับสนุนมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช เพื่อมอบเป็นทุนให้กับนักเรียนแพทย์ รวมถึงนำไปส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน ณ หอประชุมของสมาคม อาคาร AUA ถ.ราชดำริ

กร ทัพพะรังสี และกฤตพณ ทัพพะรังสี
ภายในงานมี รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร นายกสมาคม และดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับเหล่านักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาและคนดังมากมาย อาทิ, ปัญญชลี เพ็ญชาติ, กร-กฤตพณ-กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี, ภัทรา ศิลาอ่อน, ปวริศา เพ็ญชาติ, ศิริกาญจน์-ศีกัญญา-ม.ล.เพ็ทรา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, โกมล กัมบีร์, ม.ล. ศุลีรัชต์ วัชรีวงศ์, พีระ กาญจนภพ, ศรีล สุขุม, อนิรุทธิ์ มหธร, ภากร กันทาธรรม, เอกพงษ์ ณ ระนอง ฯลฯ ที่ต่างสนุกสนานไปกับบทเพลงไพเราะคุ้นหู จากนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ กร ทัพพะรังสี, มาริสา สุโกศล หนุนภักดี, ดลชัย บุณยะรัตเวช, วิทรู ศิลาอ่อน, เสาวนิตย์ นวพันธ์, วง VieTrio, หวาย-กามิกาเซ่, พชรพล จั่นเที่ยง และการแสดงจากเหล่าสมาชิกอีกมากมาย

อนิรุทธิ์ มหธร, ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ, นิตยา จันทร์เรือง มหาผล, รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร, ฉัตรเฉลิม ธรรมจรีย์, โกมล กัมบีร์ และอรพรรณ มุกุระ

ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์,ศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา และม.ล.เพ็ทรา ศักดิเดช ภาณุพันธ์

วาริท ศิลาอ่อน,วิทูร ศิลาอ่อน,พิมพิศา ศิลาอ่อนและเพ็ญพิศา ศิลาอ่อน

วรรณพร กันทาธรรม, ภากร กันทาธรรม และอัญชลี สืบสุข

ม.ล. ศุลีรัชต์ วัชรีวงศ์,ดร.นฎาประไพ สุจริตกุล,เปรมิกา สุจริตกุล และศิรเวท ศุขเนตร

ปวริศา เพ็ญชาติและปัญญชลี เพ็ญชาติ

ประกอบ มุกุระ, ภาพิมน มุกุระ

นิชา หนุนภักดี, สุรชาติ หนุนภักดี และภาณุภักดิ์ หนุนภักดี

ร้อยตรี จักรา ยอดมณี และสุพัณณิกา ยอดมณี

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ และชวภาส องค์มหัทมงคล

การแสดงเพลง California Dreamin’ โดยวง Vie Trio

การแสดง Elvis Medley โดย วิชญ ผาติหัตถกร

การแสดงเพลง Beauty and a Beat โดยเสาวนิตย์ นวพันธ์ และวิทูร ศิลาอ่อน

การแสดงเพลง Hey Mickey โดยปัญญริสา เธียรประสิทธิ์

การแสดงเพลง Ill Be Seeing You มาริสา สุโกศล หนุนภักดี

การแสดงเพลง Massachusetts โดยกร ทัพพะรังสี

การแสดงเพลง New York, New York โดยดลชัย บุณยะรัตเวช