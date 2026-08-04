นักเรียนเก่า AUA รวมใจสร้างกุศล ฉลอง 200 ปีไทย-อเมริกา

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The American University Alumni Association) หรือ AUAA จัดการแสดงมิวสิคัล Bridge Across Time: Celebrating 200 Years of Thai-American Friendship ฉลอง 200 ปี แห่งมิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา พร้อมหารายได้สนับสนุนมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช เพื่อมอบเป็นทุนให้กับนักเรียนแพทย์ รวมถึงนำไปส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน ณ หอประชุมของสมาคม อาคาร AUA ถ.ราชดำริ
ภายในงานมี รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร นายกสมาคม และดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับเหล่านักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาและคนดังมากมาย อาทิ, ปัญญชลี เพ็ญชาติ, กร-กฤตพณ-กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี, ภัทรา ศิลาอ่อน, ปวริศา เพ็ญชาติ, ศิริกาญจน์-ศีกัญญา-ม.ล.เพ็ทรา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, โกมล กัมบีร์, ม.ล. ศุลีรัชต์ วัชรีวงศ์, พีระ กาญจนภพ, ศรีล สุขุม, อนิรุทธิ์ มหธร, ภากร กันทาธรรม, เอกพงษ์ ณ ระนอง ฯลฯ ที่ต่างสนุกสนานไปกับบทเพลงไพเราะคุ้นหู จากนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ กร ทัพพะรังสี, มาริสา สุโกศล หนุนภักดี, ดลชัย บุณยะรัตเวช, วิทรู ศิลาอ่อน, เสาวนิตย์ นวพันธ์, วง VieTrio, หวาย-กามิกาเซ่, พชรพล จั่นเที่ยง และการแสดงจากเหล่าสมาชิกอีกมากมาย