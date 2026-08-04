สองเด็กหญิงแห่งบ้าน “รุ่งโรจน์ธนกุล” นักกีฬาแข่งรถอนาคตไกล

จากการแข่งขันรถคาร์ทเยาวชนสนามแรกในรายการ TrueVisions -TOYOTA Junior Kart Championships 2026 ณ สนามพีระเซอร์กิต เมืองพัทยา จ ชลบุรี ในวันที่ 26 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา จะเห็นว่ามี “ด.ญ. ณัฏฐ์รัมภา รุ่งโรจน์ธนกุล” เป็นเด็กหญิงหนึ่งเดียวในจำนวนเด็กชายทั้งหมดที่ลงแข่งขันในรุ่นอายุ 8-9 ปี โดยขับรถหมายเลข 95 แถมยังทำผลงานโดดเด่น คว้ารองแชมป์อันดับที่ 2 ในการแข่งขันรุ่นนี้ สนามเดียวกับที่น้องพายุคว้าชัยไปครอง
ไม่เพียงเท่านั้น ในปี 2024 ที่ผ่านมา พี่สาวของเธอ “น้อง babe-ด.ญ. ณัฐสุรางค์ รุ่งโรจน์ธนกุล” ก็เคยเป็นเด็กหญิงคนเดียวในรุ่นอายุ 8-9 ปี ที่ลงแข่งขันรายการทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ คาร์ท แชมป์เปี้ยนชิพ 2024 โดยมีอายุเพียง 7 ปีเท่านั้น แถมยังสร้างผลงานยอดเยี่ยม จนได้เป็นแชมป์ประจำปี 2024 รุ่น CADET B อายุ 8-9 ปี แม้จะเพิ่งเข้ามาร่วมรายการแข่งขันในฤดูกาล 2024 ครั้งแรกเหมือนๆ กัน
ลูกสาวบ้านนี้ฉายแววนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตอนาคตไกลทั้งคู่ น่าภาคภูมิใจแทนคุณพ่อและคุณแม่ยิ่งนัก
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