โอซีซี ร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กชอปเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงละครเวที “RAMA D’RAMA ครั้งที่ 19”

อาจารย์ใจเอื้อ โกศลธนศังกร อาจารย์พิเศษ ด้านกิจกรรมละครเวที ให้การต้อนรับ อัญชลี อันภักดี หัวหน้าหน่วยอบรมแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทีม Beauty Creator จากบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ที่มาจัดกิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายทอดเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการถ่ายภาพนิ่ง ด้วยเครื่องสำอาง KMA พร้อมกับการสอนทำผมและการเซตผมโดยช่างผมเทคนิคเชียนส์จาก Wella Professionals Thailand ให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงละครเวที “RAMA D’RAMA ครั้งที่ 19” ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี