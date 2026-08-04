misty mynx ถ่ายทอดเสน่ห์ผู้หญิงยุคใหม่

มิสตี้ มิงซ์ (misty mynx) ต้อนรับซีซั่น Fall/Winter 2026 ด้วยคอลเลกชันที่นำแรงบันดาลใจจาก Polka Dot ลวดลายไอคอนิกแห่งโลกแฟชั่น มาถ่ายทอดใหม่ในมุมมองร่วมสมัย ผ่านผู้หญิงที่มีความเป็น Feminine, Confident Unapologetic ที่กล้าแสดงตัวตนอย่างมั่นใจ สะท้อนภาพของ Mynx Girl ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง และพร้อมเปล่งประกายในทุกช่วงเวลาของชีวิต
คอลเลกชันนี้ตีความความคลาสสิกของ Polka Dot ให้กลายเป็นแฟชั่นที่เข้าถึงได้ในทุกวัน ผ่านซิลลูเอตที่สวมใส่ง่าย สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้หลากสไตล์ อาทิ Polka dot lace dress, Halter tops Satin และ Low waisted jeans สวมใส่ได้จริงตั้งแต่ลุควันทำงาน คาเฟ่เดย์ ไปจนถึงดินเนอร์หรือโอกาสพิเศษ ด้วยความเข้าใจในสรีระของผู้หญิง ทุกชิ้นได้รับการออกแบบและตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน เพื่อช่วยเสริมสัดส่วน เก็บทรง ทำให้สวยเซ็กซี่อย่างเป็นธรรมชาติ