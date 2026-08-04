ครอบครัว “โรนัลโด” พากันอวดหุ่นสุดเซ็กซี่ ในทริปล่องทะเลสเปนก่อนเข้าประตูวิวาห์

นับถอยหลังสู่พิธีวิวาห์ของซุป’ตาร์แข้งทอง “คริสเตียโน โรนัลโด” ที่แพลนจะเซย์ I do กับแฟนสาว จอร์จิน่า โรดริเกซ อดีตสาวเสิร์ฟที่คบกันมานานนับ 10 ปี กันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่เกาะในบ้านเกิดประเทศโปรตุเกสของฝ่ายเจ้าบ่าว โดยทั้งคู่ได้หอบลูกๆ ทั้งห้าไปพักผ่อนล่องเรือท่องเที่ยวสเปนก่อนถึงวันสำคัญนี้ โดยพากันว่ายน้ำ อาบแดด โชว์หุ่นสวยๆ ฟิต แอนด์ เฟิร์ม กันทั้งครอบครัว
ทั้งหุ่นอวบอิ่มมีส่วนเว้าโค้งราวนาฬิกาทราย พร้อมผิวบ่มแดดสีน้ำผึ้งเนียนสวยของว่าที่เจ้าสาว ส่วนสำหรับตัวพ่อ คริสเตียโน ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัย ดูแลทั้งอาหาร ออกกำลังกาย ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีหุ่นเป๊ะร่างทองแม้จะก้าวเข้าสู่เลข 4 แล้ว แต่ที่ทำเอาทุกคนจับตามองต้องยกให้ หนุ่มคริสเตียโน จูเนียร์ ที่แม้จะวัย 16 ปี แต่ก็สูงใหญ่ หุ่นดี เทียบรัศมีพ่อ ตอนนี้เขากำลังเดินตามรอยเท้าสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ โดยฝึกซ้อมในฐานะนักบอลเยาวชนของทีม อัล นาซร์ ของซาอุดิอาระเบีย เช่นเดียวกับพ่อ
แม้จอร์จิน่า จะไม่ได้เป็นแม่ที่แท้จริงของคริสเตียโน จูเนียร์ แต่เธอก็รักและดูแลเขาไม่ต่างจากลูกแท้ๆ รวมไปถึงลูกฝาแฝดอีกคู่ที่โรนัลโดอุ้มบุญมา โดยเธอมีลูกกับคริสเตียโน 2 คน คือ อลาน่า วัย 8 ขวบ และ เบลล่า วัย 4 ขวบ ซึ่งมีฝาแฝดชายแต่เสียชีวิตตอนคลอด
ในงานแต่งที่จะจัดขึ้น วงในเผยว่าเขาเตรียมปิดโบสถ์สำคัญของเกาะเพื่อทำพิธี และจะไปจัดงานฉลองต่ออย่างหรูหราที่โรงแรมดังซาวอย พาเลซ ซึ่งเหล่าลูกๆ ทั้งห้าน่าจะมีบทบาทสำคัญในการแต่งงานครั้งนี้ด้วย