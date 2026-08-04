ป๋าดัน! "วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” ซื้อโกคาร์ทให้ลูกชายตั้งแต่ 1 ขวบ

“คุณพ่อน็อต-วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” เซเลบนักธุรกิจผู้รักความเร็ว ที่ได้ชื่อว่า เป็นสายซัพพอร์ตลูก-เมีย ตัวจริงเสียงจริง ยิ่งเป็นเรื่องของลูกๆ ด้วยแล้ว คุณพ่อจัดหนักจัดเต็ม เมื่อครั้งที่คู่แฝด “น้องสายฟ้า & น้องพายุ” อยู่ในวัยเพียง 1 ขวบ คุณพ่อก็ซื้อรถโกคาร์ทแบรนด์หรูมาให้ขับเล่นโก้ๆ ซะแล้ว
ขับไปขับมาจนน้องพายุชอบเรื่องรถ แถมยังฉายแววนักซิ่ง พอถึงวัยอันควรจึงเข้าร่วมกิจกรรมเฟ้นหานักแข่งเยาวชนระดับประเทศ ในรายการ “ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง 2026” เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ สนาม Easykart.net (RCA Plaza) ในรุ่นอายุ 8-9 ปี คว้าอันดับที่ 2 ไปครอง ทำเวลาได้ 27.391 วินาที ห่างจากอันดับที่ 1 เพียง 27 วินาที
เมื่อถึงคราวลงสนามแรกในรายการ TrueVisions -TOYOTA Junior Kart Championships 2026 ณ สนามพีระเซอร์กิต เมืองพัทยา จ ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 69 ที่ผ่านก็โชว์ทักษะยอดเยี่ยมเร่งแซงทางโค้งเบียดเข้าเส้นชัยคว้าอันดับ 1 ในรุ่น CADET B อายุ 8–9 ปี มาครองได้อย่างสมใจตัวเอง แม่ชม และกองเชียร์ โดยทำเวลาไปได้ 57.531 วินาที
ไม่เสียแรงที่คุณพ่อน็อตทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ สนับสนุนเต็มที่ อนาคตนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตรออยู่คร่า
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