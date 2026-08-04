เจ้าชายวิลเลี่ยมขนทั้งครอบครัว ชมกีฬาเครือจักรภพติดขอบสนาม

งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ หรือ คอมมอนเวลธ์เกมส์ ที่เป็นการแข่งกันของเหล่านักกีฬาในกลุ่มประเทศเครือจักรภพที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุก 4 ปี เฉกเช่นเดียวกับโอลิมปิก โดยปีนี้จัดขึ้นที่ กรุงกลาสโกว์ ได้ปิดฉากลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกพิเศษอย่างเจ้าฟ้าชายวิลเลี่ยมที่ขนทั้งครอบครัวไปร่วมงานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งเจ้าหญิงแคท พร้อมลูกทั้งสาม เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ล๊อตต์ เจ้าชายหลุยส์ รวมไปถึงเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด และโซฟี ภรรยา ดยุกและดัชเชสแห่งเอดินเบิร์ก
เหล่าเชื้อพระวงศ์ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันติดขอบสนาม ทั้งการแข่งขันเน็ตบอล และจักรยานแทร็ก โดยครั้งนี้นับเป็นการเข้าชมการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพครั้งแรกของเจ้าชายจอร์จ และเจ้าชายหลุยส์ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี 2022 เจ้าหญิงชาล็อตได้ทรงเสด็จเข้าชมการแข่งขันกีฬาพร้อมพระบิดามารดามาแล้ว ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
และที่สำคัญนี่นับเป็นการออกงานอย่างเป็นทางการครั้งแรก ของเชื้อพระวงศ์รุ่นเยาว์ทั้งสามในประเทศสก็อตแลนด์ ทั้งที่ประเทศนี้เป็นสถานที่ที่ครอบครัวของมกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักรผูกพันใกล้ชิดเป็นอย่างมาก ทั้งการที่ทั้ง 2 พระองค์ทั้งเจ้าฟ้าชายวิเลี่ยมและเจ้าหญิงเคท จบการศึกษาปริญญาจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ และในขณะที่โดยปกติจะทรงพระยศ เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ ทั้ง 2 พระองค์มีพระอิสริยยศเพิ่มเติม เมื่ออยู่ในสก็อตแลนด์ คือ ทรงตำแหน่ง ดยุกและดัชเชสแห่งรอธเซย์ (Duke of Rothesay) อีกด้วย