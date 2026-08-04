เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทดสอบสมรรถภาพ นักกีฬาขี่ม้าเอเชียนเกมส์

เพจเฟสบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya ลงภาพการทดสอบสมรรถภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไว้ดังนี้
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) ชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ทรงเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness Test) ตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์กายภาพของสนามฝึกซ้อมของสโมสรเลสเตอร์ Seagrave Training Centre/LCFC Training Ground. สหราชอาณาจักร
ผลการทดสอบสมรรถภาพของพระองค์ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Execellent - 4.33/5) ตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
(ภาพจาก @Thailand Equestrian Federation under The Royal Patronage)
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