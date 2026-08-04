“โรมิโอ เบ็กแฮม” เดินตามรอยเท้าคุณแม่วิกตอเรีย ขึ้นแท่นตัวพ่อแฟชั่น...สร้างแบรนด์สุดเท่ “INTRA”

แม้จะโดนมรสุมจากการแตกแยกครอบครัวของลูกชายคนโต “บรู๊กลิน” ที่ออกมาว่าร้ายพ่อแม่พี่น้องชนิดไม่เผาผี จนทำเอาหลายคนคิดว่า แบรนดิ้งของแฟมิลี่นี้ จบสิ้นแล้ว แต่ต้องบอกว่า แบรนด์เบ็กแฮม สตรองกว่านั้นมาก เพราะไม่เพียงแต่ไม่สะดุด แต่ยังเดินหน้าอย่างมั่นคง จากการเป็นประหนึ่งรอยัลตี้ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก ที่ทุกคนจับจ้องทุกการเคลื่อนไหว ฉากดีใจเมื่ออังกฤษยิงประตู และฉากเสียใจตอนทีมรักตกรอบ เป็นข่าวพาดหัวได้ทุกวัน และยิ่งไปกว่านั้นเหล่าลูกๆ ก็ดูจะก้าวเดินไปในทิศทางของตัวเองได้อย่างงดงาม
ด้านหนุ่มครุยส์ ลูกชายคนเล็ก เอาดีด้านดนตรี ซึ่งเขามีวงแบนด์ของตัวเอง แล้วตอนนี้กำลังตระเวนออกแสดงทัวร์ในอเมริกาเหนือ ส่วนโรมิโอ ก็ไปได้สวยในสายงานแฟชั่น โดยเขาได้ประกาศแขวนสตั๊ดเลิกเส้นทางนักฟุตบอลตั้งแต่เมื่อช่วง 2 ปีก่อน แล้วหันมาเอาดีด้านการเป็นนายแบบ เป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ดัง และถ่ายแบบ ถ่ายนิตยสารอยู่ตลอด ล่าสุดเพิ่งได้นำแคมเปญ “Always Denim” ของแบรนด์ทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์ ที่เพิ่งเปิดตัวไป
แถมเขายังก้าวไปอีกขั้น ด้วยการตามรอยเท้าแม่ วิกตอเรีย เปิดแบรนด์แฟชั่น โดยเขาหยิบเอา 2 แพสชั่นสุดรัก ทั้งกีฬา และแฟชั่นมาสอดประสานกันเป็นแบรนด์ที่ชื่อ INTRA ที่นิยามว่าเป็น สปอร์ตแวร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์เรโทร เอาความคลาสสิกของกีฬาฟุตบอลมาเชื่อมโยงกับแฟชั่นวินเทจ ซึ่งเปิดตัวแบรนด์ไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมาแพลนเวลามาได้ถูกจังหวะ
เพราะคอลเลกชั่นเสื้อแจ็กเก็ตตัวโคร่งลายทีมชาติทั้งของ อังกฤษ อเมริกา บราซิล โดนใจเหล่าแฟนบอลสุดๆ แถมหลังจบบอลโลกก็ไม่ทิ้งกระแส ออกแจ็กเก็ตลายทีมชาติสเปน มาร่วมฉลองแชมป์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้แบรนด์ยังมีการจับมือกับทีมระดับท๊อป และนักกีฬาดังๆ ของหลากหลายวงการ ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ฟุตบอลเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์สุด niche น้องใหม่ที่มาแรงแบบสุดๆ