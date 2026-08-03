คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์) การงานมิได้เข้าล็อคง่ายๆถึงจะมีใครๆคอยช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่ ความคิดความเห็นแตกแยกไปคนละทาง บางท่านอาจจะมีบทบาทหน้าที่ที่ไม่ชัดเจนนักจึงทำการใดมิค่อยถนัดและมีสิทธิ์ที่จะถูกมองว่าล้ำเส้นก็เป็นได้ เจอสถานการณ์ที่ทำให้ต้องรู้สึกว่าหน้าแตกหรือเสียฟอร์ม ในบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องเปลืองตัวหรือทำเหมือนไม่มีอะไรจะเสียก็ได้ หากคิดให้ดีๆข้อได้เปรียบของคุณยังพอมีเพียงแค่ยังติดกับความเชื่อส่วนตัวบางอย่างจึงไม่ได้นำออกมาใช้ประโยชน์ จะมีคนดิสเครดิตในเรื่องของคำพูดและความน่าเชื่อถือ ระวังถูกล้วงความลับหรือโดนขโมยไอเดียโดยไม่รู้ตัว มีเหตุให้คุณต้องเข้าพบเพื่อชี้แจงบางเรื่องให้กับผู้ใหญ่ทราบ
ด้านการเงิน มีเยอะก็ใช้เยอะ มาเร็วไปไว พริบตาเดียวก็อาจเกลี้ยงกระเป๋าได้ เสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพคนใกล้ชิด มีเหตุให้ต้องซ่อมบ้านหรือรถ ข้าวของจะสูญหายควรต้องหมั่นตรวจตราทรัพย์สินหน่อย เสียประโยชน์จากความสะเพร่าโทษใครไม่ได้ ได้ลาภจากผู้สูงวัย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอบางคนที่ทำให้รู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษ ส่วนคนมีคู่ มิควรทำเหมือนกับว่าคนที่เคียงข้างนั้นเป็นของตายสำหรับคุณ
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม) จิตใจต้องจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้มากขึ้นอีก มิควรที่จะหัวเสียหรือเสียสมาธิง่ายเกินไป ความผิดพลาดจากความประมาทหรือเผลอเรอจะสะเทือนเก้าอี้หรือตำแหน่งของคุณได้ ระวังการใช้ความรู้สึกส่วนตนเข้ามาพัวพันกับงานซึ่งก็จะมีแต่เสียกับเสียเท่านั้น ยิ่งเจอปัญหาจะยิ่งทำให้คุณนั้นเก่งขึ้น ประสบการณ์บางเรื่องยากนักที่จะได้มาเว้นแต่จะประสบด้วยตนเอง บางทีกว่าที่จะได้รับการอนุมัติหรือไฟเขียวจากผู้ใหญ่ก็ต้องรอแล้วรอเล่า บางท่านอาจต้องไปทำงานไกลถิ่นไกลที่ แต่จะสมหวังสำหรับท่านที่ยื่นเรื่องขอโยกย้ายไว้ มีความจำเป็นบางประการที่ต้องหาข้อมูลย้อนหลังสำหรับการดำเนินการบางอย่าง ไม่ควรคิดทำอะไรแผลงๆหรือใช้วิธีที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น
ด้านการเงิน งบประมาณมีจำกัด ฟุ้งเฟ้อมากไปไม่ดีแน่ งดตามกระแสแฟชั่นชั่วคราว มิควรใช้จ่ายด้วยความชะล่าใจ เงินไม่มาก็อย่ารีบตั้งท่าซื้อ ใช้ข้าวของให้คุ้มค่าราคาที่จ่ายไป อย่าให้ต้องหมดเปลืองไปโดยใช่เหตุ นึกถึงความพอดีและความเหมาะสมเป็นสำคัญ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด บริหารเสน่ห์ได้ดี สับรางแทบไม่ทัน ส่วนคนมีคู่ แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ถูกที่ถูกเวลา
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน) งานชุก มีภารกิจที่ต้องจัดการมากมายหลายอย่าง คิวแน่นตลอด ส่วนมากก็จะเป็นไปตามที่ตั้งใจมีเพียงส่วนน้อยที่ทำให้หนักใจอยู่บ้างอาจเกิดจากการไว้ใจคนผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน งานบางอย่างต้องเดิมพันด้วยชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือส่วนตัวจึงต้องระมัดระวังสุดฤทธิ์หากมีปัญหาตามมาภายหลังเห็นทีว่าคงจะไม่คุ้ม สิ่งใดที่ได้มาง่ายเกินไปควรตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่เคลือบแฝงด้วย มีเหตุที่ทำให้ต้องเสียความรู้สึกกับผู้ที่เคารพนับถือส่วนตัวบางคน จะมีโอกาสได้ทดลองทำอะไรที่ท้าทายหรือได้ชิมลางงานอดิเรกตัวใหม่ที่มีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่ เป็นช่วงที่คุณจะคาดการณ์อะไรได้ค่อนข้างแม่นยำ จะได้ทำนสิ่งที่เป็นการทะลุกรอบหรือขีดจำกัดของตน มีเกณฑ์เดินทางกะทันหัน
ด้านการเงิน มีรายรับจากหลายทาง เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือหมุนเวียนเกี่ยวกับการลงทุน ระวังการผิดนัดชำระหรือมีการตุกติกผิดสัญญาเลื่อนเวลาจ่าย ถูกมัดมือชกให้เป็นเจ้ามือหรืออาจถูกยัดเยียดภาระบางอย่างมาให้ งดค้ำประกัน อาจโดนเบี้ยวหนี้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนต้องตาต้องใจอยู่ในที่ทำงานเดี่ยวกัน ส่วนคนมีคู่ อารมณ์บูดง่าย เก็บอาการบ้างก็ดี
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม) การงานกำลังไปได้สวย มีสัญญาณที่ดีในหลายๆเรื่อง ผู้ใหญ่ให้อิสระที่จะคิดและทำตามแบบฉบับของคุณเอง ได้รับความสะดวกและความร่วมมือตามที่ขอไป ด้วยความที่มีอำนาจในการตัดสินใจทำให้มีความคล่องตัวในทางปฏิบัติมากขึ้น แต่ควรต้องระวังการถูกผูกมัดที่เกิดจากข้อตกลงหรือข้อแลกเปลี่ยนที่ทำขึ้นเป็นการเฉพาะหน้า คนที่หันมาคล้อยตามและเป็นแนวร่วมเดียวกับคุณมีทั้งที่หวังดีอย่างจริงใจและหวังในผลประโยชน์ซึ่งคงจะแสดงตัวตนให้เห็นในไม่ช้าดังนั้นอย่าได้เชื่อลมปากใครง่ายจนเกินไป ควรใช้สติปัญญาพิจารณากลั่นกรองก่อน มีบุคลิกของความเป็นผู้นำโดดเด่นและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้ก้าวขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น ผลงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล ชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน ค่อนข้างตึงมือ ใช้จ่ายเกินตัวนักไม่ได้ ขาเข้ามีปัญหาแต่ขาออกคล่องตัว มีหวังได้ควักทุนสำรอง เงินสดหมดไว ต้องตัดรายการที่ไม่จำเป็นออกเพื่อประหยัดงบ จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบไม่คาดคิด แต่ก็จะได้ลาภปาก มีโชคลาภติดไม้ติดมือ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ใช่ในเวลาที่กำลังโก๊ะพอดี ส่วนคนมีคู่ รักมากก็หวงมากเป็นธรรมดา
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน) สถานการณ์ไม่ค่อยดี ต้องพยายามเซฟตัวเองหน่อย อย่ารนหาที่ จะถูกมองติดลบได้ง่ายๆหรือมีสิทธิ์ที่จะโดนขเม่นเอาดื้อๆ ระวังพฤติกรรมแบบสุดโต่งหรือเป็นจอมต่อต้านไว้ด้วยเพราะอาจไปสร้างความไม่พอใจให้ใครต่อใครโดยที่ไม่รู้ตัว การพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงใดๆยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนไปกว่าเดิม ขาดอิสรภาพในการแสดงความคิดความเห็น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มีเรื่องให้เหนื่อยใจเป็นระยะ ต้องจัดการธุระบางเรื่องให้กับผู้ใหญ่เป็นการส่วนตัวหรือมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทำโดยที่มิอาจปฏิเสธได้ เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดกับงานและเล็งไปที่เป้าหมายกับผลงานมากจนลืมปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าคนรอบข้างเข้าใจก็ดีไป ทุกปัญหามีทางออกควรแก้ไขอย่างมีสติ
ด้านการเงิน หมุนเก่ง ขาดเหลือประการใดยังมีผู้ใหญ่ช่วยสมทบ แต่ควรต้องบริหารจัดการด้วยความรอบคอบมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ อย่ายอมจ่ายหรือเสียไปง่ายๆ มิควรใช้เพียงเพื่อตัดความรำคาญ เงินไม่เข้าตรงเวลาที่นัดหมายหรือได้ไม่ครบตามที่ตกลงกัน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังคงเป็นรักข้างเดียวอยู่อีกฝ่ายคงตาไม่ถึงเป็นแน่ ส่วนคนมีคู่ ลดราวาศอกให้กันบ้างก็ดีนะคะ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม) เป็นไปได้ยากที่จะทำทีละเรื่องทีละอย่าง ต้องคิดไปทำไปมิฉะนั้นงานทั้งหลายจะมากระจุกอยู่ที่คุณ มีอะไรต่อมิอะไรให้ทำจนล้นมือแทบไม่เหลือเวลาให้ได้พักหายใจหายคอ เหนื่อยแต่สุข ผลงานจะได้รับคำชมและสร้างชื่อเสียงให้ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ผู้ที่ให้การสนับสนุนคุณก็พลอยได้หน้าได้ตาไปด้วย งานที่ต้องเก็บตกของผู้อื่นมาหรือการที่ต้องเข้าไปสะสางบางอย่างให้เรียบร้อยก็สามารถจัดการได้ลุล่วงตามความประสงค์ สำหรับการติดต่อประสานงานถึงจะมีความขลุกขลักบ้างแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่คุ้นเคย การเจรจาและการแสดงความเห็นอาจจะถูกทัดทานหรือคัดค้านก็อย่าเพิ่งของขึ้นมิควรใช้ตรรกะส่วนตนไปตัดสินคนที่เห็นต่าง
ด้านการเงิน หามาใช้ไป ไหลเวียนสะดวกขึ้นกว่าเดิม ระวังวิญญาณนักช้อปเข้าสิง หมดเปลืองด้วยเรื่องของความสวยความงาม ของใดที่ถูกหยิบยืมก็อย่าหวังว่าจะได้คืน มีสิทธิ์ที่กระเป๋าจะแห้งก่อนเวลาอันควร จะได้เบี้ยขยันหรือค่าคอมมิชชั่นมาเพิ่มหรือเงินส่วนแบ่ง มีทุกขลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เสน่ห์แรง มีคนมารุมรักรุมชอบเยอะจนเลือกไม่ถูก ส่วนคนมีคู่ รักใคร่และห่วงใยกันดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม) ลำพังตนเองเห็นทีว่าคงจะไปได้ไม่ถึงไหนโชคดีที่สถานการณ์เป็นใจในหลายๆเรื่องแถมยังได้ตัวช่วยที่มีฝีมือเข้าขั้นจึงทำให้อะไรๆมีความคืบหน้าไปเกินกว่าที่คิดไว้ มีเหตุที่ทำให้จำเป็นต้องขอร้องหรือรบกวนผู้ใหญ่ จะมีการลงนามในสัญญาหรือทำข้อตกลงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งควรต้องทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน การแสดงออกซึ่งทักษะบางด้านที่มีอยู่ทำให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับการการันตีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ การปรับตัวและการเรียนรู้ที่รวดเร็วจะทำให้คุณเป็นต่อผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ตนเพราะอาจกลายเป็นการทำคุณบูชาโทษก็เป็นได้ มีเกณฑ์ว่าต้องเดินสายเป็นว่าเล่นวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยล่ะ ระวังความบุ่มบ่ามใจร้อนจะทำให้เสียการใหญ่ได้
ด้านการเงิน ค่อนข้างที่จะสะพัดดี ไหลเวียนคล่อง ใช้เปลืองแต่โชคดีที่หาเงินเก่ง ได้มาแต่ก็อยู่ไม่ทน มีเหตุให้จ่ายออกตลอด ควรต้องเก็บงำและเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้าง คนใกล้ตัวหวังให้เป็นที่พึ่งยามขัดสน ทำความเข้าใจในสัญญาให้ดีก่อนที่จะลงนาม มีโชคลาภ ได้ลาภปาก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีการสานสัมพันธ์ที่รวดเร็วกับบางคน ส่วนคนมีคู่ สามวันดีสี่วันมีปัญหาเหมือนคุยกันคนละภาษา
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน) มีการรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจของบุคลากรหลายหน่วยงาน คงเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจสำหรับท่านที่ชอบทำอะไรเพียงลำพัง ต้องเพิ่มความมีมนุย์สัมพันธ์ให้มากขึ้น การที่ได้แบ่งปันประสบการณ์และการเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด เปิดใจให้กว้างและมีเหตุผลยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ความสามารถในการเจรจาให้ผู้อื่นคล้อยตามค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากคงต้องพึ่งผู้ที่มีพาวเวอร์แรงกว่าคุณ เป็นจังหวะเหมาะที่จะหลุดพ้นจากความจำเจ ได้ประโยชน์จากการติดตามผู้ใหญ่เข้าสังคมหรือการทำอะไรเพื่อสังคมส่วนรวม มีโอกาสได้แก้มือในเรื่องที่เคยทำพลาดหรือได้รับการผ่อนผันในเรื่องของเวลาทำให้เก็บรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนและเพอร์เฟ็คกว่าเดิม
ด้านการเงิน ไม่ติดขัดแต่ก็มิได้มีให้ใช้ได้เหลือเฟือ ควรที่จะต้องมีลิมิตในเต่ละเรื่อง จำเป็นต้องใช้เงินเกี่ยวด้วยเรื่องของสุขภาพ ระวังจะประมาณการผิดพลาด จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบคาดไม่ถึง มีทุกขลาภหรือเกิดการขัดผลประโยชน์กัน จะถูกชักดาบหรือถูกเบียดเบียนด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีความเป็นไปได้มากที่จะตกหลุมรัก ส่วนคนมีคู่ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอันใดก็อย่าได้คิดหรือมโนไปเองล่ะ
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม) ดูเหมือนกับว่าอะไรๆที่ควรเป็นหรือควรได้จะกลับตาลปัตรหรือพลิกล็อคไป สิ่งที่ไม่หวังกลับได้มาซึ่งเป็นสาเหตุให้ถูกนินทาลับหลัง มีคนตั้งตนเป็นศัตรูจากความเข้าจผิด บางเรื่องก็เปล่าประโยชน์ที่จะอธิบาย บางอย่างยิ่งแก้ก็ดูเหมือนจะยิ่งยุ่ง ปัญหาหรือความขัดแย้งที่ต้องเจอควรใช้หลักของการประนีประนอมดีกว่าการหักด้ามพร้าด้วยเข่า มิควรด่วนสรุปโดยปราศจากการไตร่ตรอง ฟังหูไว้หู จะได้รับการติดต่อทาบทามจากผู้ใหญ่ให้จัดการงานเฉพาะกิจหรือเรื่องสำคัญบางอย่าง มีสรรพคุณเป็นที่ต้องการตัว งานปิดทองหลังพระหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างที่จะเวิร์ค เนื่องด้วยภาระหน้าที่บางท่านจำเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่เพื่อความสะดวกในหลายๆเรื่อง
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ ภาระเยอะเป็นเหตุให้เงินไหลออก ถูกโบ้ยหรือถูกบีบให้ต้องจ่าย การจัดสรรงบไม่เป็นไปตามแผน มีรายการอื่นหรือรายจ่ายจรมาชิงตัดหน้า ควรต้องตรวจเช็กสภาพของที่ซื้อก่อนเซ็นรับเผื่อเจอตำหนิซึ่งก็จะทำให้เสียราคาและความรู้สึกได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด การคบหาเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ซะมากกว่า ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องที่ทำให้คลางแคลงใจกัน
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน) เป็นมือวางอันดับต้นๆในใจของผู้ใหญ่มักจะได้รับโอกาสดีๆก่อนใครตลอดเนื่องจากมีความคล่องตัวและหัวไวทำการได้รวดเร็วทันใจนายจึงทำให้ได้รับการป้อนงานอย่างสม่ำเสมอ ควรต้องจัดระบบและตารางงานให้ดี มิควรใช้เวลากับเรื่องๆเดียวให้นานเกินไป ยังพอมีหวังสำหรับเรื่องที่รอคำตอบหรือลุ้นอยู่ จะมีการพบปะพูดคุยกับผู้มีอำนาจรับผิดชอบโดยตรงแบบนอกรอบเพื่อให้ได้ความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างที่มากขึ้น ควรเกาะติดสถานการณ์ไว้เผื่อว่ามีอะไรที่ฉุกเฉินให้ต้องแก้ไขหรือต้องการการตัดสินใจโดยด่วน อย่าให้การสื่อสารต้องขาดตอน การที่ต้องทำงานร่วมกับคนรุ่นใหมที่กำลังร้อนวิชาเป็นธรรมดาที่คงต้องหนักใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ก็มิได้เหลือบ่ากว่าแรงคุณนักหรอกนะ
ด้านการเงิน มีรายรับมากหลายช่องทาง ส่วนใหญ่มาในรูปของเบี้ยหัวแตก ไม่ค่อยได้อะไรที่เป็นล่ำเป็นสัน มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ เด็กเล็กใช้ตังค์เปลือง ระวังจะหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เป็นเตี้ยอุ้มค่อมด้วยความจำเป็น ปัญหาจากอดีตเป็นเหตุให้เสียทรัพย์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสที่จะเจอรักแรกพบ ส่วนคนมีคู่ มธุรสวาจาสามารถแก้ปัญหาได้แทบทุกเรื่อง
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม) บางทีสิ่งที่คิดได้ก็ยากเกินกว่าที่จะปฏิบัติให้เป็นจริงได้ เผื่อใจไว้สำหรับการคว้าน้ำเหลวด้วย ต้องขอคำชี้แนะจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะต้องเผชิญ ด้วยความจำเป็นบางประการทำให้ต้องรับทำงานที่ไม่ชอบหรือต้องเรียนรู้หรือต้องทำความเข้าใจในเรื่องที่มิได้มีความสนใจเลยแม้แต่น้อย ความบกพร่องหรือผิดพลาดเกิดจากความหละหลวมหรือข้อมูลยังไม่แน่นพอ อาจจะต้องรับศึกหลายด้านหน่อย ที่สำคัญคือต้องไม่ย่ำอยู่กับที่ คงต้องกระทำการบางอย่างเพื่อเรียกคืนศรัทธาและความเชื่อมั่นกลับมา เมื่อใดที่จับจุดได้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้โลดเหมือนกัน เหมาะกับการที่ต้องทำอะไรลุยๆ ใช้สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบที่มีเพียงเพื่อทำความสำเร็จในตนและไม่โดนเอาเปรียบได้ก็พอ
ด้านการเงิน เป็นเพียงเงินที่ผ่านมือ รับซ้ายจ่ายขวา ทรัพย์สินเก็บไม่ดีมีสิทธิ์หาย โดนทวงหนี้ จ่ายค่ารักษาเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย เสียเงินเพื่อการศึกษาหรือหน้าตาทางสังคม อะไรที่หวังจะมาช้ากว่ากำหนด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่รู้สึกสนใจเป็นพิเศษแต่คงได้แค่แอบปลื้มเท่านั้น ส่วนคนมีคู่ เน้นที่ความพอดีเป็นหลักไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตาม ยอมรับเมื่อคุณผิด
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม) สิ่งที่ต้องทำหรือได้รับมอบหมายมามิใช่เรืองง่ายๆที่จะจัดการต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นมากกว่าปกติหรือบางทีต้องดำเนินการด้วยวิธีที่พิเศษจึงจะเห็นความคืบหน้าได้ ต้องรู้จักที่จะพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ จำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนแนวทางหรือการนำเสนอให้มากกว่าที่มีอยู่ ต้องขวนขวายในการที่จะเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ควรต้องใช้ดุลยพินิจและฟังความเห็นอย่างรอบด้าน กันไว้ดีกว่าแก้ ไม่ประมาทดีที่สุดมิควรทำการด้วยความย่ามใจ มีหลายเรื่องที่จะได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจหรือมีเหตุให้ต้องนำกลับมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ยังคงต้องอาศัยบารมีผู้ใหญ่ท่านอีกหลายอย่างทั้งการเจรจาและเรื่องที่คุณยังด้อยประสบการณ์
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังคงดีอยู่ ได้ผลประโยชน์จากส่วนต่าง มีรายได้ที่งอกเงย แต่จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน การใช้เครดิตเพื่อค้ำประกันใครอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้ มิควรเห็นแต่ในทางได้แต่เพียงอย่างเดียว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตัวเลือกเยอะ อย่าเพิ่งรีบถลำใจให้ใครไวนัก ส่วนคนมีคู่ มองตาก็รู้ใจ ครอบครัวอบอุ่น