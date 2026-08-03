"ริน แอท เรนทรี" เปิดตัวสถานที่จัดงานระดับลักชัวรีใจกลางกรุง บรรยากาศ Tropical Garden

“ริน แอท เรนทรี” (RIN at RAINTREE) สถานที่จัดงานและอีเวนต์ ที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกการเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศ "Tropical Garden" เนรมิตสวนเขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์และพฤกษานานาพรรณ มาไว้กลางเมือง ผสานการดีไซน์พื้นที่จัดงานอย่างลงตัวในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ และบริการต่างๆ ครบวงจร พร้อมยกระดับทุกช่วงเวลาสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรสในฝัน งานเลี้ยงระดับองค์กร หรือปาร์ตี้ส่วนตัว ไปจนถึงงานเปิดตัวสินค้าและงานถ่ายทำสื่อระดับสากล บนพื้นที่ศักยภาพย่านพระราม 9 ที่รองรับแขกได้สูงสุดถึง 1,000 ท่านริน แอท เรนทรี ถูกออกแบบทุกพื้นที่ให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างลงตัว โดยแบ่งออกเป็นโซนไฮไลต์ต่างๆ ประกอบด้วย
SILA — TARN HALL
พื้นที่จัดงานที่รวม ศิลาฮอลล์ และธารฮอลล์ไว้เป็นหนึ่งเดียว บนพื้นที่รวมกว่า 783 ตร.ม. ศิลาฮอลล์โดดเด่นด้วยการตกแต่งที่นำหินธรรมชาติมาผสานเข้ากับไม้ประดับนานาพรรณไม้เขตร้อนอย่างประณีต มอบบรรยากาศเรียบหรู สุขุม เหมาะสำหรับพิธีการที่ต้องการความเป็นทางการ ธารฮอลล์ถ่ายทอดสัมผัสอันนุ่มนวลผ่านน้ำและหินโทนสว่าง เปิดรับแสงธรรมชาติได้อย่างพอดี สระน้ำสีมรกตที่ให้ความรู้สึกโปร่งสบายและผ่อนคลาย ทั้งสองฮอลล์เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวและทอดตัวออกสู่ลานระเบียงทรงกลมริมสระมรกต ที่เปิดรับทัศนียภาพของสระน้ำได้อย่างเต็มตาแบบ 360 องศา โอบล้อมด้วย สวนเขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ที่มีสระน้ำสีมรกตเป็นหัวใจสำคัญของพื้นที่ เหมาะสำหรับงานมงคลสมรสในฝัน งานเลี้ยงฉลอง หรืองานพิธีการที่ต้องการวิวธรรมชาติอันงดงามในที่เดียวกัน
SAI HALL
พื้นที่จัดงานที่ผสานส่วน Indoor, Outdoor และระเบียงไว้อย่างลงตัวในฮอลล์เดียวกัน มอบความยืดหยุ่นให้กับทุกรูปแบบงาน เชื่อมต่อโดยตรงกับลานสนามหญ้ากว้างขวางที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี พร้อมเสียงน้ำตกไหลรินที่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศโดยรวม สร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับงานแต่งงานกลางแจ้งบรรยากาศร่มรื่น งานเลี้ยงรับรอง หรืออีเวนต์ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ
PANA HALL
พื้นที่ Indoor ที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดของริน แอท เรนทรี บนพื้นที่กว่า 925 ตร.ม. รองรับแขกผู้มีเกียรติได้สูงสุดถึง 1,000 ท่านแบบค็อกเทล หรือ 600 ท่านแบบ Sit-down จุดเด่นที่หาไม่ได้จากที่ใดคือน้ำตกที่ถูกออกแบบให้ไหลรินอยู่ภายในตัวฮอลล์เอง ผสานความอลังการของสถาปัตยกรรมเข้ากับสัมผัสแห่งธรรมชาติได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยง งานมงคลสมรส งานเปิดตัวสินค้าควบคู่ไปกับบรรยากาศอิงธรรมชาติที่ไม่เหมือนที่ใด
นอกจากสถานที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันการจัดงานหลากหลายรูปแบบ ริน แอท เรนทรี ยังร่วมมือกับพันธมิตรร้านอาหารและเชฟชั้นนำระดับแนวหน้าของวงการ เพื่อนำเสนอความหลากหลายของบริการจัดเลี้ยงอย่างมีระดับ ร่วมรังสรรค์เมนูเอกสิทธิ์เพื่อยกระดับงานเลี้ยงให้เต็มเปี่ยมไปด้วยรสชาติอันไร้ที่ติ
• เชฟแพม - พิชญา สุนทรญาณกิจ เจ้าของรางวัล The World’s Best Female Chef 2025 ร่วมเป็นพันธมิตรจัดเลี้ยงอย่างเป็นทางการเฉพาะที่ ริน แอท เรนทรี เป็นแห่งแรก โดยเชฟแพมได้รังสรรค์เมนูไฟน์ ไดนิ่งสไตล์ Modern Thai-Chinese ที่เน้น Storytelling และวัตถุดิบตามฤดูกาลเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จัดงานที่นี่เท่านั้น
• ซัลเวีย (SALVIA) ร้านอาหารอิตาเลียนชั้นนำจากโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ที่พร้อมเนรมิตบรรยากาศอบอุ่นด้วยรสชาติอาหารสไตล์อิตาเลียน ตั้งแต่พาสต้าเส้นสดรสเลิศไปจนถึงพิซซ่าอบเตาถ่านหอมกรุ่น เพื่อมอบช่วงเวลาแสนพิเศษที่เพื่อนฝูง ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานมารวมตัวกัน
• iDo Catering ผู้นำด้านการจัดเลี้ยงอาหารไทยระดับแนวหน้าที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรองรับงานจัดเลี้ยงขนาดใหญ่และการออกแบบเมนูตามโจทย์ของลูกค้ายาวนานกว่าสิบปี (ร่วมเป็นพันธมิตรกับ RIN มาตั้งแต่ปี 2021) โดดเด่นด้วยการชู "รสชาติไทยแท้ดั้งเดิม" นำมาร้อยเรียงและนำเสนอในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยได้อย่างประณีตและสร้างสรรค์
• เหล่าเต๊ง (Lao Teng) เติมเต็มความสมบูรณ์แบบด้วยผู้นำด้านจัดเลี้ยงและอาหารจีนกวางตุ้งระดับไฮเอนด์
• RIN Coffee Service บริการกาแฟคัดสรรพิเศษ (Specialty Brews) และเบเกอรี่สดใหม่สไตล์อาร์ติซานสำหรับช่วงคอฟฟี่เบรค
เพื่อเนรมิตทุกการจัดงานให้สมบูรณ์แบบ ริน แอท เรนทรี ยังมีบริการแพ็กเกจตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด งานผ้าประดับ และระบบแสง Ambient Lighting พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ลานจอดรถกว้างขวางรองรับได้ถึง 400 คัน ห้องแต่งตัวและห้องรับรองส่วนตัว รวมถึงนโยบาย Pet-friendly ที่ยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าร่วมงานในทุกช่วงเวลาสำคัญ
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งงาน งานเฉลิมฉลอง หรืออีเวนต์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมือง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท ริน แอท เรนทรี จำกัด 276 ซอยพระราม 9 ซอย 17 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 อีเมล: rinatraintree@gmail.com โทรศัพท์ 092-555-8785 และติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัพเดตข้อมูลข่าวสาร ได้ที่
เว็บไซต์ : https://rinatraintree.com/
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